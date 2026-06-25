Esquel realizará un MATE-Encuentro para promover los derechos de las personas mayores

La Municipalidad de Esquel presentó el MATE-Encuentro, una propuesta destinada a personas mayores que se realizará el próximo domingo 28 en el Salón Aoniken, desde las 15 horas, en el marco del programa provincial de promoción de los derechos de las personas mayores.

Durante la presentación, el secretario de Gobierno, Diego Austin, destacó el trabajo realizado por el equipo organizador y señaló que la iniciativa surge a partir de una propuesta impulsada por el Gobierno Provincial.

La coordinadora de Adultos Mayores, Azucena Sambueza, invitó a toda la comunidad de personas mayores a participar de una jornada que combinará recreación, información y espacios de encuentro.

“El protagonista es el mate, por eso se llama MATE-Encuentro. Queremos generar un espacio de participación, intercambio y disfrute para los adultos mayores”, expresó.

Entre las actividades previstas se destaca un concurso de tortas fritas, donde los participantes deberán llevar sus preparaciones en bandejas identificadas con nombre y apellido. Un jurado evaluará aspectos como la calidad, creatividad y sabor de cada elaboración.

Además, habrá charlas informativas sobre telemedicina y prevención de ciberdelitos, programas impulsados por organismos provinciales, junto con presentaciones artísticas, espectáculos de danza, exposiciones de cuadros, artesanías y producciones realizadas por personas mayores.

Sambueza explicó que se convocó a localidades de la región como Cholila, Corcovado, Paso del Sapo, Lago Rosario y El Maitén, entre otras, con el objetivo de ampliar la participación y fortalecer los vínculos entre adultos mayores de distintas comunidades.

Por su parte, Ayelén Alarcón -operadora en terreno- recordó que quienes deseen participar del concurso de tortas fritas deberán llevarlas ya preparadas e identificadas. También informó que se encuentra en evaluación un sistema de transporte para facilitar el traslado de vecinos desde distintos barrios de la ciudad hasta el salón.

En ese sentido, destacó que se trabaja junto a presidentes barriales y distintas instituciones para coordinar recorridos y garantizar la participación de quienes tengan dificultades para movilizarse.

Desde la organización agradecieron especialmente la colaboración de artistas, voluntarios, instituciones y organismos que se sumaron de manera desinteresada al evento, así como al

Salón Aoniken por ceder sus instalaciones y a la Secretaría de Bosques por poner a disposición un minibús para el traslado de participantes.

Los interesados en obtener más información o coordinar el servicio de transporte pueden acercarse a la oficina de Promoción Social, ubicada en Perito Moreno y Rivadavia.

La expectativa de los organizadores es reunir a más de 200 personas en una jornada pensada para promover la participación, el encuentro y el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.

R.G