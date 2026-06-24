Estafas en Trevelin: advierten por falsos llamados de Naranja X

Desde la Policía Comunitaria de Trevelin advirtieron sobre una modalidad de estafa telefónica que afecta a vecinos de la localidad. La información fue difundida por el comisario Pablo Ortiz, quien brindó una serie de recomendaciones para evitar nuevas víctimas.

Según se informó, los llamados provienen de números con característica 011 y los delincuentes se presentan como operadores de Naranja X. El objetivo es lograr que las personas ingresen códigos de verificación en sus teléfonos, lo que permite a los estafadores acceder a las aplicaciones y utilizar los fondos disponibles o los datos de las tarjetas asociadas.

De acuerdo con testimonios de vecinos, una persona habría sufrido una estafa cercana al millón y medio de pesos. Además, se habrían registrado otros casos vinculados con esta modalidad.

Desde la Policía Comunitaria señalaron que los llamados suelen ser insistentes y continúan incluso cuando son rechazados.

Ante esta situación, el comisario Pablo Ortiz recomendó no brindar datos personales ni compartir códigos de verificación enviados por mensajes o aplicaciones. También aconsejó cortar inmediatamente la comunicación ante cualquier sospecha y realizar la denuncia correspondiente para prevenir nuevas estafas.

Asimismo, recordó que ninguna entidad bancaria o financiera solicita claves, códigos de seguridad o información confidencial por teléfono.

Desde la División Policía Comunitaria indicaron que, cuando se producen casos de hackeo de cuentas, se brinda asesoramiento a los vecinos para intentar recuperar el acceso. En aquellos casos en que la estafa ya fue concretada, se recomienda radicar la denuncia de manera urgente en la comisaría más cercana.

Además, remarcaron la importancia de cambiar inmediatamente las contraseñas de las aplicaciones comprometidas, como Naranja X, para evitar que los delincuentes continúen operando. También aconsejaron modificar la clave del correo electrónico vinculado al teléfono celular, ya que constituye la puerta de acceso a gran parte de la información almacenada en el dispositivo y resulta fundamental para proteger los datos personales.

R.G