Taccetta confirmó que el Natatorio Nº 2 abrirá después de las vacaciones de invierno

Matías Taccetta confirmó que el Natatorio Municipal Nº 2 se encuentra en la etapa final de acondicionamiento y que la intención es inaugurarlo después del receso invernal, poniendo fin a una espera que se extendió durante más de una década.

“La idea es abrir cuanto antes el natatorio”, afirmó el jefe comunal al referirse al estado actual de la obra. Según explicó, los últimos trabajos estuvieron vinculados a la adecuación de la pileta al nuevo sistema de tratamiento de agua. “Ya se culminó la pintura, la nueva pintura. Nosotros cambiamos el sistema a un sistema de sal, no de cloro. Y llevó una pintura especial”, detalló.

El mandatario consideró que la puesta en marcha del nuevo espacio deportivo representa una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad. “Es una solución también a la comunidad. Después de 12 años de espera, tenemos un segundo natatorio”, sostuvo.

Además, destacó el potencial que tendrá la ciudad para la realización de competencias y encuentros deportivos. “Seguramente vamos a tener distintos eventos deportivos, gracias a ser una de las pocas ciudades de la provincia que tienen dos natatorios semiolímpicos”, remarcó.

Consultado sobre los plazos de inauguración, confirmó que la apertura podría concretarse una vez finalizadas las vacaciones de invierno. “Ya está todo culminado. Faltaba esta cuestión particular, que era la pintura, la nueva pintura. Había que convocar a los especialistas para ver cuál era la pintura ideal para ese tipo de piletas”, explicó.

Asimismo, señaló que el equipamiento y los materiales necesarios ya fueron adquiridos. “Está todo comprado. Ya se pintó de azul, ahora están pintando los andariveles”, precisó.

El intendente también destacó la inversión realizada por el municipio para concretar la obra. “Es una inversión importantísima que hizo el municipio. Más de 500 millones de pesos para tener este segundo natatorio”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la capacidad del natatorio actual resultaba insuficiente frente a la demanda existente. “Teníamos una demanda de 1.200 personas que querían ir al natatorio y solamente una capacidad de 600. De esta manera estamos cumpliendo con todas las demandas que tenemos”, señaló.

Por último, Taccetta consideró que el nuevo espacio también tendrá un impacto positivo en las finanzas municipales. Según explicó, la eventual eliminación del Sistema de Estacionamiento Medido implicará dejar de percibir recursos que actualmente se destinan, en gran medida, al pago de salarios. “En este caso terminaría perdiendo el municipio ese ingreso, o dejando de percibir ese ingreso. Y en contrapartida tendríamos este ingreso por el natatorio”, concluyó.

R.G