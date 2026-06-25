Esquel: Accidente vehicular frente a la UNPSJB

Un estudiante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco resultó herido este jueves tras ser atropellado por un vehículo en las inmediaciones de la casa de estudios, en la ciudad de Esquel.

Según las primeras informaciones, el joven fue embestido por una Volkswagen Suran cuando cruzaba por el sector. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la conductora no habría advertido su presencia debido al encandilamiento provocado por el sol.

Como consecuencia del impacto, el estudiante sufrió una fractura de tobillo y debió recibir asistencia médica.

Tras el incidente, personal policial acudió al lugar para asistir a los involucrados, ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad en la zona, donde el tránsito se vio afectado momentáneamente.

En medio de las demoras generadas por el operativo y la congestión vehicular, una camioneta Ford Ranger que circulaba por el sector intentó avanzar por un lateral de la calzada y terminó con una de sus ruedas dentro de una alcantarilla, sumando complicaciones al tránsito en el lugar.

Las circunstancias del accidente continúan siendo materia de investigación, mientras que las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

R.G