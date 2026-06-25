-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 policiales #Esquel
25 de Junio de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Esquel: Accidente vehicular frente a la UNPSJB

Un estudiante de la casa de estudios resultó lesionado y fue trasladado al Hospital. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un estudiante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco resultó herido este jueves tras ser atropellado por un vehículo en las inmediaciones de la casa de estudios, en la ciudad de Esquel.

 

Según las primeras informaciones, el joven fue embestido por una Volkswagen Suran cuando cruzaba por el sector. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, la conductora no habría advertido su presencia debido al encandilamiento provocado por el sol.

 

Como consecuencia del impacto, el estudiante sufrió una fractura de tobillo y debió recibir asistencia médica.

 

 

 

Tras el incidente, personal policial acudió al lugar para asistir a los involucrados, ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad en la zona, donde el tránsito se vio afectado momentáneamente.

 

En medio de las demoras generadas por el operativo y la congestión vehicular, una camioneta Ford Ranger que circulaba por el sector intentó avanzar por un lateral de la calzada y terminó con una de sus ruedas dentro de una alcantarilla, sumando complicaciones al tránsito en el lugar.

 

 

 

Las circunstancias del accidente continúan siendo materia de investigación, mientras que las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Juan Antonio Salinas cumple 101 años: una vida entre la cordillera, el trabajo y una gran familia
2
 Corte programado de luz este jueves en Esquel
3
 “El SEM ha generado más malestar que solución”, afirmó Taccetta
4
 Esquel: Accidente vehicular frente a la UNPSJB
5
 QEPD: Souad Ghadban de Kerbage
1
 Ni los próceres se salvan: hacían una subasta clandestina con documentos de San Martín y Rosas
2
 Escalofriante: asesinaron a una modelo y escondieron el cuerpo dentro de una valija, debajo de la ducha
3
 Esquel realizará un MATE-Encuentro para promover los derechos de las personas mayores
4
 Taccetta confirmó que el Natatorio Nº 2 abrirá después de las vacaciones de invierno
5
 Taccetta: “Entendemos que lo mejor para toda la ciudadanía es darle de baja”
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -