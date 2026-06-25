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Por Redacción Red43

Ni los próceres se salvan: hacían una subasta clandestina con documentos de San Martín y Rosas

Un operativo logró recuperar 200 piezas históricas a punto de ser puestas a la venta por un valor de 100 mil dólares. 
Por Redacción Red43

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En un operativo reciente y sorprendente, más de 200 documentos de extraordinario valor histórico, vinculados a figuras icónicas como el General José de San Martín y otros próceres, fueron incautados antes de ser subastados por un valor estimado de 100 mil dólares. Estos documentos incluyen una variedad de cartas, fotos y libros que relatan episodios cruciales de la historia argentina, proporcionando una visión única del legado de estos personajes.

 

La Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) lideró este operativo, que se desarrolló con éxito gracias a las labores de inteligencia y monitoreo realizados por el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA. Este departamento realiza un seguimiento constante de sitios de subastas y compraventa en línea para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales.

La investigación, que inició al detectarse la oferta de estos documentos en un sitio web, reveló un lote que constituía una auténtica colección de artefactos históricos, algunos de los cuales contenían las firmas de San Martín, Rosas, y otros íconos de la historia nacional como Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.

La acción judicial fue ejercida bajo la supervisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, dirigido por el juez Ariel Lijo. Gracias a una detallada recopilación de pruebas, se logró intervenir en el momento preciso mediante un allanamiento en una sede localizada en el tradicional barrio de Recoleta, Buenos Aires.

Estos documentos históricos ahora están bajo custodia judicial y serán sometidos a análisis especializados para determinar su autenticidad y valor histórico completo. Este hallazgo no solo preserva piezas invaluables de la historia argentina, sino que también representa un triunfo significativo contra el tráfico de bienes culturales, subrayando la importancia de la cooperación entre instituciones para proteger el patrimonio cultural.

 

 

 

 

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