Taccetta: “Entendemos que lo mejor para toda la ciudadanía es darle de baja”

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, ratificó la intención del Ejecutivo municipal de avanzar con la eliminación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), una medida que deberá ser tratada por el Concejo Deliberante y que podría concretarse a partir del próximo año.

Según explicó el jefe comunal, la iniciativa surgió luego de mantener conversaciones con distintos sectores de la comunidad, especialmente con comerciantes del centro de la ciudad. “Primero veníamos hablando con los comerciantes. Era un pedido de gran parte de ellos”, señaló.

Taccetta aclaró que el sistema continuará vigente hasta diciembre debido a que forma parte del presupuesto actualmente aprobado. “Nosotros tenemos presupuesto vigente en el cual estaba establecido el cobro del SEM. Continuamos hasta diciembre. Pero bueno, es un trabajo que se va a hacer en estos próximos meses de buscar toda la documentación”, explicó.

En ese marco, adelantó que el Ejecutivo deberá elaborar un informe y enviar un proyecto de ordenanza para fundamentar la decisión ante los concejales. “Nosotros tenemos que enviar un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante y hablar con los concejales para demostrar por qué motivo estamos tomando esta decisión”, afirmó.

Entre los motivos expuestos, el intendente indicó que la ordenanza original sufrió numerosas modificaciones a lo largo de los años, incorporando excepciones y beneficios para distintos sectores. “Vemos que en los últimos años sufrió muchas modificaciones la ordenanza original del SEM, en las cuales se da un montón de franquicias”, sostuvo.

Además, consideró que el sistema no logró resolver los problemas vinculados al estacionamiento en el centro de la ciudad. “Vemos que en el centro hay cada vez menos espacio disponible para el estacionamiento”, expresó.

Consultado sobre la rentabilidad del servicio, Taccetta aseguró: “No, no lo es”. En ese sentido, explicó que parte de los ingresos se destinan al pago de comisiones y costos operativos. “Tenemos los ingresos que tiene el SEM. Un porcentaje se va a las comisiones que se le debe pagar a la Universidad de La Plata, después comisiones que se le paga a los vendedores y un porcentaje que se va a la comisión a cada uno de los empleados del SEM”.

El mandatario también remarcó que una gran cantidad de las infracciones que llegan al Tribunal de Faltas están relacionadas con el estacionamiento medido. “Si uno ve estadísticamente cuál es la mayor cantidad de multas que están en el Tribunal de Faltas, son del SEM”, indicó.

A su vez, sostuvo que existen numerosos reclamos por parte de vecinos y comerciantes. “Hay muchas complicaciones, muchas quejas por parte de los vecinos y entendemos que es una solución que tenemos que brindar a la comunidad”, manifestó.

Respecto al impacto sobre la actividad comercial, señaló que muchos comerciantes consideran que el sistema desalienta la llegada de clientes al centro. “Los comerciantes deducen que la gente no se acerca al centro porque tiene este costo adicional o una cuestión de pérdida de tiempo”, afirmó.

Y agregó: “Cuando eso genera una molestia más que una solución, entendemos que lo mejor para todos, para toda la ciudadanía, es darle de baja”.

En relación con los trabajadores que actualmente se desempeñan en el SEM, Taccetta aseguró que la intención del municipio es reubicarlos en otras áreas. “La intención nuestra es poder ubicarlos en distintas áreas que tiene el municipio. No es que damos de baja el SEM y vamos a dar de baja los contratos o vamos a echar gente”, aclaró. Según precisó, actualmente trabajan alrededor de 11 personas entre personal de calle, administrativos y supervisores.

Finalmente, confirmó que el objetivo es que el sistema deje de funcionar a fines de este año. “La idea es para fin de año”, señaló. Consultado sobre si la intención es comenzar el próximo año sin estacionamiento medido, respondió: “Sin SEM. Esa es la intención nuestra”.

R.G