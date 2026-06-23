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Por Redacción Red43

Borrachos, dos hombres y una mujer atraparon a un gatito y lo obligaron a tomar vino

Fue en una parada de colectivos. Las imágenes de la crueldad con el animal se viralizaron rápidamente. Dicha bebida es casi letal para los felinos.
Por Redacción Red43

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En la noche del viernes en Mar del Plata, se viralizó un video en la red social Instagram donde se podía ver a tres personas agarrando a un gato y forzándolo a tragar vino y snacks picantes.

 

De acuerdo a lo que se observa en el video y a lo denunciado por proteccionistas al medio, las dos mujeres y el varón que se encontraban allí estarían en estado de ebriedad y consumiendo vino en la parada de un colectivo. En ese contexto, al ver a un gato de pelaje gris, deciden agarrarlo y darle de “tomar” vino, para luego lanzarlo cuando éste reaccionaba. El video se viralizó rápidamente y causó indignación entre usuarios que lo compartieron en repudio a lo sucedido.

 

​”Hacemos la denuncia porque esto debe ser sancionado. No responsabilizamos a ningún familiar sino que pedimos a las autoridades que se hagan cargo porque este tipo de actividades puede escalar en algo más peligroso”, manifestaron vecinos.

 

Cabe recordar que el vino es una bebida altamente tóxica y casi letal para animales como los gatos, dado que su organismo no puede soportar el etanol ni las uvas.

 

 

 

 

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