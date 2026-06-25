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Por Redacción Red43

Hallazgo histórico en Pilcaniyeu: descubren un bosque petrificado de 50 millones de años

Un propietario en Pilcaniyeu descubrió más de 20 troncos petrificados en su nuevo campo. Se trata de un bosque tropical de 50 millones de años, de la era Eoceno, que apareció mientras recorría el predio
Por Redacción Red43

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El hallazgo, ubicado a unos 20 kilómetros al sur de Pilcaniyeu, ha conmocionado a la comunidad científica. Ari Iglesias, paleontólogo del CONICET y presidente de la Asociación Paleontológica Bariloche, destacó la magnitud del descubrimiento: "Teníamos registros de troncos aislados, pero nunca de un bosque tan importante y antiguo. Ver esos árboles gigantes en medio de la estepa es impactante".

 

Los troncos, algunos de hasta 30 metros de altura y un metro de diámetro, son testigos de una época en la que el clima de la región era drásticamente distinto al actual. Según los expertos, hace 50 millones de años, la Patagonia no era una estepa seca, sino una zona conectada con la Antártida y cubierta por un bosque tropical húmedo, similar a la selva misionera, donde no existían glaciares.

 

 

"Detectamos coníferas y angiospermas (plantas con flores) de gran porte. Son especies que ya no existen en la zona", explicó Iglesias. El estado de conservación es excepcional, lo que permitirá a los científicos realizar análisis microscópicos de las células fosilizadas, un proceso que podría demandar hasta un año de investigación.

 

El propietario del campo dio aviso inmediato a la Secretaría de Cultura de Río Negro, facilitando la intervención del Museo Paleontológico de Bariloche. A pesar de la relevancia del sitio, el acceso es complejo debido a su ubicación remota dentro de la estancia.

 

Los especialistas enfatizan que el patrimonio permanecerá en el lugar, donde actualmente realizan tareas de relevamiento y documentación. "La diferencia fundamental con hallazgos anteriores es que aquí encontramos más de 20 ejemplares juntos, lo que nos permite categorizarlo como un verdadero bosque petrificado", concluyó el paleontólogo.

 

Este descubrimiento no solo enriquece el mapa paleontológico de la región, sino que refuerza el valor de la Patagonia como un archivo vivo de la historia climática y biológica del planeta.

 

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