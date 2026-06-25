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25 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Vecinos de Epuyén recibieron viviendas tras el incendio y expresaron su agradecimiento

Familias afectadas por el incendio accedieron a nuevas viviendas construidas en el marco del proceso de reconstrucción impulsado por el Gobierno de Chubut. Los beneficiarios valoraron la asistencia y el acompañamiento recibido.
Por Redacción Red43

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Vecinos de Epuyén que resultaron damnificados por el incendio forestal que afectó a la localidad recibieron nuevas viviendas como parte del plan de reconstrucción habitacional impulsado por el Gobierno de Chubut.

 

“Re contento mi hermano, en serio, re contento. Una alegría que solo el que perdió todo y después que el pueblo o el gobernador te devuelva lo que vos perdiste. Para mí una alegría grande hermano que lo que te digan lo cumplan”, expresó uno de los vecinos al referirse a la entrega de su vivienda.

 

Además destacaron la imposibilidad de afrontar la reconstrucción por sus propios medios. “No tenés palabras que decirle porque si yo tuviera que hacer una casa hoy, ustedes saben cómo es, tiene que ser el piso, el techo, tiene que tener la plata. Y hoy uno está a lo justo como todos”, señaló.

 

En relación al acompañamiento recibido, agregaron: “Lo único que le digo es que Dios les bendiga y que les dé vida y salud para seguir administrando esta hermosa provincia”.

 

En ese contexto, remarcaron el aporte de distintas personas y comunidades durante el proceso de recuperación. “Me trajeron cosas de distintos lugares, de Chile, de Santa Cruz, de Bariloche, de Neuquén. Y uno no sabe qué decirle a la gente”, indicaron.

 

Otro de los vecinos valoró la respuesta del Estado provincial en la reconstrucción de las viviendas. “Es la primera vez que veo que un político cumple sus promesas”, afirmó.

 

Asimismo, señalaron que la entrega de viviendas representa una posibilidad de recomenzar tras la pérdida total de los hogares. “Lo que vivimos es muy doloroso, se borran historias, recuerdos, fotos, libros. Pero que la provincia nos haya dado las casas también es una forma de poder continuar”, expresaron.

 

Finalmente, destacaron el trabajo realizado en la reconstrucción. “Con el trabajo de los obreros y de toda la gente que vino a trabajar, la velocidad y la buena disposición se valora muchísimo”, concluyeron.

 

 

 

R.G

 

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