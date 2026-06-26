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26 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Mantienen la prisión preventiva de los imputados por tentativa de homicidio agravado

El juez Jorge Criado resolvió mantener la medida de coerción contra los tres acusados por el grave hecho de agresión ocurrido el pasado 24 de abril en el Barrio Ceferino. 
Por Redacción Red43

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Por pedido de los representantes de la fiscalía, el juez Jorge Criado resolvió mantener la medida de prisión preventiva contra los imputados por un grave hecho de agresión contra una persona. El suceso ocurrió el 24 de abril, en la intersección de la calle Perito Moreno y el Pasaje Chubut del Barrio Ceferino. Asimismo, informaron que se sostiene la calificación legal provisoria de tentativa de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, por la utilización de arma de fuego y por la participación de tres personas.

 

La audiencia de pedido de revisión de la medida de coerción se realizó el último jueves en la sala de audiencias de la oficina judicial de Esquel. En la ocasión, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Fidel González y el procurador Ricardo Carvallo. En este marco, el asesor legal de los detenidos solicitó la libertad de sus asistidos y un cambio en la calificación legal de la causa. A su turno, los investigadores requirieron al magistrado que rechace el pedido del abogado defensor.

 

En este sentido, consideraron que la defensa no puede obligar a recalificar un hecho al Ministerio Público Fiscal en base a cuestiones jurídicas, cuando dependen de la medicina. A ello agregaron que el representante de los procesados no adjuntó ningún certificado médico que informe respecto de lesiones leves.

 

Así las cosas, el juez Criado resolvió mantener la medida de prisión preventiva en base a la vigencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación que fueron ratificados por la fiscalía en este acto judicial.

 

Según consta en el legajo de investigación, el viernes 24 de abril la alerta se activó tras un llamado al Centro de Monitoreo Urbano que denunciaba detonaciones de arma de fuego. A través del relevamiento de las cámaras de seguridad, se logró identificar a tres sujetos, entre ellos dos hermanos, quienes atacaron de manera coordinada a la víctima mientras esta se encontraba indefensa en el suelo y desarmada.

 

Las primeras pesquisas permitieron establecer que los agresores se turnaron para golpear a la persona herida, que uno de los atacantes llegó a levantar a la víctima del cabello para patearle la cabeza y se escucharon gritos de incitación para continuar el ataque con armas de fuego.

 

Al llegar la policía, encontraron a la víctima inconsciente, semidesnuda y con múltiples heridas de gravedad. Fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal e internado en la Unidad de Terapia Intensiva. El informe médico confirmó lesiones críticas en hígado, intestinos y ambos pulmones, además de cortes en el rostro y extremidades que evidencian un marcado ensañamiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

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