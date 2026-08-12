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Por Redacción Red43

Esquel: GIRSU recorrió el barrio Cañadón de Bórquez para avanzar en la erradicación de microbasurales

GIRSU recorrió el barrio Cañadón de Bórquez junto a referentes vecinales para relevar microbasurales y avanzar en acciones de limpieza, prevención y concientización sobre la disposición de residuos.
Por Redacción Red43

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La gerente de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Mariana López Rey, mantuvo una reunión con referentes de la Junta Vecinal de Cañadón de Bórquez y recorrió distintos sectores del barrio para relevar situaciones vinculadas a la formación de microbasurales y la disposición indebida de residuos en la vía pública.

 

La actividad forma parte del Programa Municipa de Erradicación de Microbasurales, una iniciativa que busca abordar esta problemática desde una mirada integral, no solo a partir de la limpieza de los espacios afectados, sino también mediante la identificación de las causas que favorecen su aparición y permanencia.

 

 

 

Durante el recorrido se relevaron distintos puntos del barrio donde se registra acumulación de residuos y se analizaron las situaciones que pueden favorecer la generación de nuevos microbasurales. El trabajo en territorio permite establecer acciones preventivas y definir estrategias junto a los referentes vecinales.

 

Desde GIRSU, López Rey destacó la importancia de la articulación con las juntas vecinales para detectar estas situaciones y promover prácticas adecuadas de disposición de residuos. "La presencia de residuos en la vía pública afecta el ambiente, deteriora los espacios públicos y genera un impacto negativo en toda la comunidad", indicó.

 

En este sentido, el Programa Municipal de Erradicación de Microbasurales contempla el acompañamiento de las tareas de limpieza con acciones de información, concientización y cumplimiento de las normas, con el objetivo de prevenir que estos puntos vuelvan a formarse.

 

 

 

R.G

 

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