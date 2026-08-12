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12 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut: Hallaron el cuerpo de un joven de 25 años

El cuerpo de un joven de 25 años fue encontrado durante la tarde del martes en inmediaciones de un Club de Rugby. Fiscalía y Policía Científica intervinieron en el lugar y este miércoles se realizará la autopsia.
Por Redacción Red43

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Durante la tarde del martes fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 25 años en una zona de zanja de guarda, ubicada en inmediaciones del Club de Rugby y el Club de Aeromodelismo, en Puerto Madryn.

 

El hallazgo fue advertido por una persona que circulaba por el sector, quien dio aviso a la Policía. A partir de esa comunicación, intervino el funcionario de Fiscalía Fernando Blanco.

 

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, que realizó las tareas correspondientes para preservar posibles evidencias y levantar elementos que puedan aportar información a la investigación.

 

 

La autopsia buscará determinar qué ocurrió

Este miércoles se realizará la autopsia para establecer la causa de muerte y aportar elementos que permitan determinar la mecánica del hecho.

 

Por el momento, la investigación continúa y se aguardan los resultados del estudio para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en las que murió el joven.

 

 

O.P.

 

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