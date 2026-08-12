Rotary Club Esquel donó un moderno dron para fortalecer el trabajo frente a los incendios forestales

Rotary Club Esquel concretó la entrega de un moderno dron al área técnica del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, sumando una herramienta tecnológica de gran importancia para el trabajo que se realiza en los bosques de la provincia, especialmente frente a los incendios forestales.

La presentación fue encabezada por María Cecilia López Castaño, presidenta del Rotary Club Esquel, quien explicó cómo nació la iniciativa y destacó el acompañamiento que la institución viene realizando a través de diferentes proyectos y subvenciones.

Durante su intervención recordó que Rotary ya ha concretado aportes destinados, entre otros sectores, al Hospital y señaló que la Fundación Rotaria dispone también de subvenciones específicas para situaciones de catástrofe.

Fue precisamente a partir de los incendios registrados en la región que desde Esquel se gestionó uno de estos aportes. La Fundación Rotaria otorgó 25 mil dólares, fondos con los que inicialmente se proyectaba adquirir el dron y una central meteorológica.

El presupuesto finalmente no permitió concretar ambas compras, pero sí hizo posible incorporar el dron, mientras continúan las gestiones vinculadas a la central meteorológica.

La entrega vuelve a poner de manifiesto el trabajo solidario que Rotary Club Esquel sostiene en la ciudad y la región, esta vez acompañando a un organismo que cumple una tarea fundamental en la prevención y combate de los incendios forestales.

Un dron con tecnología térmica y cámara de alta definición

Más allá de la entrega, uno de los puntos centrales de la presentación estuvo relacionado con las prestaciones del nuevo equipo y las posibilidades que ofrecerá para el trabajo técnico.

El dron cuenta con cámara de alta definición y tecnología para la detección de calor, una característica particularmente importante durante los incendios. Desde el aire podrá aportar imágenes e información de sectores que muchas veces resultan difíciles de evaluar únicamente desde tierra.

Esta capacidad permitirá identificar puntos calientes y observar el terreno desde otra perspectiva, aportando información para el análisis del comportamiento del fuego y la planificación de las tareas de los equipos que se encuentran desplegados.

Además, el equipo posee parlante, lo que permite emitir mensajes e indicaciones desde el aire y amplía sus posibilidades de utilización en diferentes situaciones operativas.

La tecnología no estará limitada únicamente al momento de un incendio activo. El dron también podrá ser utilizado para tareas de prevención, monitoreo y relevamiento, generando información que contribuya al trabajo cotidiano de las áreas técnicas.

De la presentación participaron el secretario de Bosques, Abel Nievas Arroyo; el Ing. Ftal. Leandro Casas, responsable de Meteorología y Comportamiento del Fuego; y la Ing. Ftal. Vanina A. Strobl, responsable de Información, quienes explicaron la utilidad que tendrá el nuevo equipamiento y agradecieron el aporte realizado por Rotary Club Esquel.

La incorporación adquiere especial importancia en una región donde los incendios forestales obligan a fortalecer permanentemente las herramientas de prevención y respuesta. Contar con información rápida y precisa puede resultar determinante al momento de evaluar un escenario y organizar el trabajo en terreno.

En ese contexto, la donación realizada por Rotary Club Esquel se transforma en mucho más que la entrega de un equipo: significa incorporar tecnología concreta al servicio de quienes trabajan en la protección de los bosques y en la respuesta ante los incendios forestales.