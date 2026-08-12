Esquel: la nieve reactivó las consultas turísticas durante la temporada de invierno

La temporada de invierno atraviesa un escenario complejo para el sector turístico, una situación que, según Lilia Kinsella, de Cabañas Villa Azul, se replica en distintos destinos del país.

“Indudablemente la situación es generalizada a nivel país. Nosotros que tenemos la posibilidad de recibir la información de distintas zonas del país encontramos que realmente esta temporada ha sido problemática para todos los destinos”, sostuvo.

Kinsella explicó que algunos destinos registran mejores niveles de ocupación, aunque lejos de los porcentajes de años anteriores. En el caso de su establecimiento, ubicado en Esquel, indicó que durante julio alcanzaron aproximadamente entre un 35% y un 40% de ocupación.

“En el caso nuestro, por ejemplo, el hecho de haber nevado reactivó un poco las consultas pero son tranqui”, señaló, y atribuyó buena parte del escenario a la situación económica.

“Para mí es la situación económica, entonces la gente evalúa, ve, las estadías son más chicas, no son de tantos días y bueno, va evaluando qué posibilidades tienen”, afirmó.

De cara al próximo fin de semana largo, las consultas se mantienen en niveles similares a los registrados durante julio.

La referente de Cabañas Villa Azul también observó cambios en el perfil del turista que visita la zona durante el invierno. A diferencia de décadas atrás, cuando predominaban los visitantes que llegaban exclusivamente en busca de nieve y esquí, actualmente se observa una mayor presencia de familias y estadías más cortas.

En ese sentido, agregó: “Antes venía el que estaba full por la nieve, por el esquí y ahora es como más tranquilo. Esquían y disfrutan la nieve, pero tampoco es de toda una semana como venían antes”.

Kinsella contó que durante esta temporada recibió visitantes provenientes de la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y distintos puntos de Chubut, además de clientes que regresan año tras año.

Uno de los aspectos que destacó es la experiencia de quienes llegan por primera vez a Esquel. “La gente que por primera vez viene, realmente se va contenta de la cantidad de productos y de lo que nosotros tenemos. Lo importante es la atención que se le da y que se le brinda para que se vaya contento”, expresó.

Cabañas Villa Azul cumplió el pasado 8 de julio 38 años de trayectoria, una experiencia que le permitió a Kinsella observar de cerca las transformaciones del turismo y las expectativas de los visitantes.

“Y el 8 de julio de este año cumplimos 38 años, realmente toda una vida y bueno, por eso te puedo decir más o menos cómo se va, cómo va cambiando”, manifestó.

Lilia también resaltó la importancia que tiene el turismo como espacio de disfrute y bienestar, especialmente luego de la pandemia. “Indudablemente se necesitó esto porque la gente necesita también este espacio turístico como para compensar con alegrías y con disfrutes todo lo que por ahí tiene la vida propia”, sostuvo.

Finalmente, señaló que la situación económica también frenó algunos proyectos que tenía previstos para ampliar la propuesta del complejo. “Era cada vez agregar por ahí más otro tipo de actividad dentro mismo del complejo, pero bueno, habrá que esperar y ver si mejora la situación económica del país y podemos realmente hacerlo”, explicó.

A pesar del contexto, Kinsella aseguró que continúa trabajando para brindar la mejor experiencia posible a quienes visitan la ciudad: “Acá seguimos disfrutando y tratando de que los turistas que vengan se vayan contentos”.

R.G