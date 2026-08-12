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12 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El CAPS Sargento Cabral realizará una jornada por el Día del Niño

La actividad será este viernes 14, de 13:30 a 16:00 horas, con juegos, música, sorteos, chocolatada y distintas propuestas abiertas para niños del barrio y otros sectores de Esquel.
Por Redacción Red43

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El equipo del CAPS Sargento Cabral prepara una jornada especial por el Día del Niño, que se realizará este viernes 14 de agosto desde las 13:30 horas y estará abierta a niños del barrio y de otros sectores de la ciudad.

 

“La idea es poder hacerlo abierto a la comunidad para que puedan asistir niños del barrio y de otros barrios si es que así lo desean y que puedan participar de las distintas actividades que se van a realizar aquí en el Centro de Salud”, explicó Débora Quintana, trabajadora comunitaria del CAPS.

 

Durante la jornada habrá juegos a cargo de Bomberos, actividades de la Policía Comunitaria, maquillaje artístico, un stand de nutrición, sorteos, un show musical y una chocolatada. Los niños deberán asistir acompañados por un adulto, con su libreta sanitaria y una taza.

 

Marcelo Marengui estará a cargo del show musical junto a Yako Sepúlveda. “Así como se hacen las canciones para niños, pensadas para niños chicos, para niños un poco más grandes e inclusive para adultos también, para que disfrutemos todos”, señaló.

 

La actividad surgió de una iniciativa del equipo de salud y contó con el acompañamiento de comercios, instituciones y organismos de la ciudad. También habrá pequeñas clases de taekwondo a cargo del Club Independiente.

 

Quintana destacó que el objetivo no es solamente generar un momento de recreación, sino también fortalecer el vínculo con la comunidad. “No solamente para que los niños vean al CAPS como una atención primaria de salud, sino que también es un lugar de contención y de que ellos puedan recurrir ante cualquier eventualidad”.

 

La jornada se realizará este viernes 14 de agosto, de 13:30 a 16:00 horas, en el CAPS Sargento Cabral, con entrada abierta a la comunidad.

 

 

 

R.G

 

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