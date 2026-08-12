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Por Redacción Red43

Más de 40 años de trayectoria y un legado que crece: la inauguración que reunió a tres generaciones en Esquel

En un acto cargado de emociones, la familia Vernengo inauguró las nuevas instalaciones de su estudio e inmobiliaria en Ameghino 830, un lugar lleno de recuerdos donde celebraron 40 años de trayectoria. 
Por Redacción Red43

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La familia Vernengo inauguró las nuevas instalaciones destinadas al funcionamiento de su estudio contable e inmobiliaria en la calle Ameghino 830, en la ciudad de Esquel. La ubicación tiene vinculación directa con la historia del grupo familiar, ya que allí se criaron los hermanos Julieta, Martín y Agustín Vernengo, quienes hoy integran la firma junto a su padre, Jorge Vernengo.

 

Durante la apertura de las oficinas ubicadas en Ameghino 830, los integrantes de la empresa repasaron el camino recorrido en cuatro décadas de actividad. Jorge Vernengo hizo referencia a sus comienzos en Buenos Aires y a su posterior radicación en la ciudad. "Es una emoción muy grande haber empezado en este terreno, donde había una casa con una birome BIC y un cuaderno, y hoy poder estar inaugurando estas oficinas luego de 40 años de profesión", señaló el contador, valorando la continuidad del emprendimiento a través de sus hijos.

 

 

 

 

A su turno, los hermanos Vernengo expusieron la perspectiva con la que asumen la conducción del espacio. "Esto en realidad más que un peso es un honor, es un orgullo para nosotros poder seguir con todo esto, el legado que nos dejó mi papá", manifestaron durante la presentación. La estructura edilicia cuenta con puestos de trabajo para profesionales, áreas administrativas y salas de reuniones, una de las cuales lleva el nombre de Chiche García en reconocimiento a quien fue socio de la firma.

 

En relación con la oferta de servicios, el estudio contable opera en tres áreas: societaria y contable, impositiva y laboral. La atención abarca a personas físicas, monotributistas y empresas de la zona para la confección de balances, liquidación de impuestos y sueldos, y constitución de sociedades, con un abordaje coordinado con la rama inmobiliaria.

 

Por su parte, la división inmobiliaria realiza gestiones de compra, venta y administración de alquileres, sumando herramientas digitales y de inteligencia artificial en la organización del trabajo cotidiano. En conjunto, ambas ramas atienden a un total aproximado de 650 clientes.

 

El horario de atención del estudio contable en Ameghino 830 es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. La inmobiliaria funciona de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y los sábados de 10:00 a 13:00 horas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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