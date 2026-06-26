Encuentro iberoamericano de comunicación judicial

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal fue el escenario de la primera jornada del I Congreso Iberoamericano de Comunicación Judicial. El encuentro, desarrollado en modalidad híbrida, reunió a magistrados, comunicadores y académicos de toda la región para analizar la situación actual del sector. Durante el acto de apertura, las autoridades plantearon la urgencia de fortalecer los vínculos entre la justicia, la ciudadanía y los medios de comunicación en un entorno marcado por la sobreinformación y la polarización social.

A lo largo del día se sucedieron diversos paneles de discusión. En primer término, especialistas en comunicación institucional dialogaron sobre las nuevas exigencias que las transformaciones sociales imponen a los organismos públicos. Posteriormente, representantes de los poderes judiciales de Chile, República Dominicana y la provincia de Córdoba compartieron diagnósticos acerca de la profesionalización de las áreas de prensa y el vínculo diario con los periodistas.

La agenda también incluyó un espacio dedicado al tratamiento de causas que involucran a personas en situación de vulnerabilidad. En este bloque, profesionales del derecho y la comunicación expusieron sobre la importancia de incorporar perspectivas de derechos humanos y accesibilidad en cada una de las estrategias institucionales.

Hacia el cierre del primer día, el debate se centró en la comunicación digital. Integrantes de la Procuración General de la Nación, del Poder Judicial de Córdoba y de la Suprema Corte de Mendoza analizaron el rol que juegan las redes sociales y las herramientas de inteligencia artificial en la difusión de la información judicial. Las actividades del congreso continuarán con nuevas mesas dedicadas a las buenas prácticas en la materia.

EBW