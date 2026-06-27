San Isidro: Un tren de la línea de la Costa arrolló el auto de la conductora Ernestina Pais

El ambiente de los medios de comunicación y el espectáculo en la Argentina se encuentra bajo un profundo estado de consternación tras confirmarse el fallecimiento de la periodista, conductora y actriz Ernestina Pais, a los 54 años de edad. El trágico hecho se produjo durante la jornada de este viernes en la localidad bonaerense de San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires, luego de que el vehículo particular en el que se trasladaba fuera arrollado por una formación ferroviaria.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas por las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia que acudieron de inmediato al lugar, la comunicadora fue la única víctima fatal derivada del siniestro vial.

La mecánica del siniestro en el paso a nivel

El trágico episodio tuvo lugar en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, un paso a nivel correspondiente al ramal del Tren de la Costa. Según lograron reconstruir los investigadores a través de los reportes preliminares y los registros fílmicos de la zona, Pais conducía un automóvil Honda cuando intentó transponer las vías férreas.

Fuentes ligadas a la investigación y autoridades del municipio de San Isidro precisaron que, al momento en que el rodado inició el cruce, el sistema de señalización fonoluminosa se encontraba operando de manera correcta y las dos barreras del cruce de vías estaban bajas. Las imágenes analizadas por la justicia muestran que el automóvil de la periodista ingresó a la zona de vías en sentido diagonal, instante en el que la formación identificada como UTA-8 (tren 165), que realizaba el trayecto desde la estación Maipú hacia la cabecera Delta, embistió el lateral izquierdo del rodado, impactando directamente de lleno sobre el lateral del conductor. Debido a la violencia de la colisión ferroviaria, la muerte de la conductora se produjo de manera instantánea en el lugar.

Operativos de emergencia y peritajes judiciales

A raíz del fuerte impacto, se desplegó un importante operativo de contingencia en el perímetro del accidente ferroviario. En el sitio trabajaron de forma coordinada dotaciones de los Bomberos Voluntarios locales, ambulancias de emergencias médicas municipales, personal policial y peritos científicos de la Policía Bonaerense, abocados a realizar las primeras actuaciones técnicas, planimetrías y retiro del rodado siniestrado.

La causa judicial para determinar con exactitud las responsabilidades y circunstancias del hecho quedó radicada en los tribunales correspondientes a la zona norte bonaerense, bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Martínez. En el marco de las directivas impartidas por los funcionarios judiciales, el cuerpo de la periodista fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia de rigor, mientras se incorporan formalmente los registros de cámaras públicas y privadas al expediente penal.

Una extensa trayectoria en televisión y radio

La noticia de la muerte de Ernestina Pais despertó inmediatas expresiones de dolor y asombro entre sus colegas de los medios y el público general. Dueña de un estilo caracterizado por la rapidez mental, la frescura y el humor frontal, Pais construyó una prolífica carrera en la prensa gráfica, la producción y, fundamentalmente, la radio y la televisión abierta.

Entre sus principales hitos en la pantalla chica se destaca su participación junto al conductor Jorge Guinzburg en el recordado e innovador magazine matutino "Mañanas Informales" emitido por Canal 13. Posteriormente, en el año 2009, marcó un hito en la televisión local al convertirse en la primera y única mujer encargada de liderar la conducción del emblemático programa de archivo y humor político "Caiga Quien Caiga" (CQC), ocupando el rol que históricamente había desempeñado Mario Pergolini.

Asimismo, a lo largo de las últimas décadas, Pais lideró numerosos ciclos en emisoras de radio de alta audiencia como Rock & Pop y Radio Metro, se desempeñó como panelista de programas de debate de actualidad como Intratables y condujo el ciclo Mañanas Públicas en la pantalla de la TV Pública, alternando en el último período su labor periodística con la actuación en obras de teatro de la calle Corrientes.

T.B