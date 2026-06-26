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26 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El Club San Martín de El Hoyo celebra el avance del nuevo gimnasio

Patricio Valenzuela, presidente de la institución, destacó el valor social y deportivo de la obra impulsada por el gobernador Ignacio Torres a través del Plan Provincial Gobernador Galina.
Por Redacción Red43

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Según relató Patricio Valenzuela, la ausencia del gimnasio del Club San Martín no solo impactó en lo deportivo, sino que significó la pérdida de un punto de reunión fundamental para la vida comunitaria.

 

"En el gimnasio que teníamos, más allá de lo deportivo, pasaba todo. Era un espacio de reunión de los vecinos, de eventos patrios, de festejos y aniversarios. Lo extrañamos un montón y creo que ahora estamos más cerca de cubrir esta necesidad tan importante para nuestro pueblo", expresó el dirigente.

 

Valenzuela enfatizó que el club cumplía un rol integrador que trascendía los límites de una cancha: "Hasta los cumpleaños de 15 se hacían ahí. Era un lugar muy cultural. Lamentablemente, los más perjudicados durante este tiempo han sido los chicos, y nos molestaba que el pueblo no terminara de despertar ante esta situación".

 

La imposibilidad de utilizar instalaciones propias obligó a todas las disciplinas del club —fútbol, básquet y handball— a competir siempre en calidad de visitante durante los últimos años. Esta realidad, además de desmotivar a los jóvenes deportistas, generó un impacto económico negativo para la institución.

 

"No jugamos de local hace cuatro años. Eso hace que se pierda el entusiasmo. Ahora empieza el futsal y tenemos todas las categorías, desde veteranos hasta los más chicos. Jugar de local nos permitiría contar con el apoyo de nuestra gente y los ingresos del bufet, algo que hoy no estamos teniendo y que perjudica muchísimo el sostenimiento del club", explicó Valenzuela.

 

El proyecto, enmarcado en el Plan Provincial Gobernador Galina impulsado por el gobernador Ignacio Torres, es visto por la comisión directiva como la luz al final del camino. Para Valenzuela, retomar la obra significa devolverle a El Hoyo un corazón palpitante donde la cultura, el deporte y la identidad local vuelvan a convivir.

 

La expectativa de la institución es que la materialización de este gimnasio ponga fin a años de destierro deportivo, permitiendo que el Club San Martín vuelva a ser, como siempre, la casa de todas las familias de la localidad.

 

 

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