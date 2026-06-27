“Me mandé una macana”: la frase con la que un sujeto quiso justificar el asesinato de su pareja

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25 condenó a prisión perpetua a Cristian Gabriel García por el femicidio de su pareja Mariel Jiménez, ocurrido en mayo de 2024 en Villa Lugano.

En la investigación se pudo constatar que el acusado mató a la joven y abandonó el cuerpo en un hospital.

Para los jueces Hugo Navarro, Marcelo Bartomeu Romero y Gustavo Alterini, Cristian Gabriel García es responsable del homicidio doblemente agravado por su comisión en contra de una persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por haber sido cometido contra una mujer y mediando violencia de género.

Además, los magistrados Navarro y Alterini lo condenaron por el delito de desobediencia a funcionario público, ya que al momento del femicidio tenía una orden de prohibición de acercamiento hacia la víctima.

La pena fue en línea con lo que había solicitado la semana pasada la fiscal María Luisa Piqué, interinamente a cargo de la Fiscalía N° 18 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.

El tribunal puso a disposición de ANSES la resolución para que, en línea con lo que había solicitado el MPF, pueda tramitarse una reparación a la hija de Mariel Jiménez, en el marco de la Ley N°27452 “Brisa”, donde se establece un régimen de reparación económica para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

Por otra parte, los magistrados decidieron absolver a García en relación a los episodios de abuso sexual y amenazas coactivas que había denunciado la víctima.

El portal Fiscales destaca que se pudo determinar que el acusado “asfixió a la víctima dentro de su casa, ubicada sobre la calle Nicolás Dezcalzi al 5500, el 24 de mayo de 2024 entre las 6.15 y las 8.15 de la mañana” y que quedó acreditado que “la ató de manos y piernas, la colocó sobre la cama y ejerció presión para evitar que se moviera y que pudiera respirar, lo que ocasionó la muerte de Mariel”.

Luego de matar a la joven, el acusado llamó por teléfono a sus hermanos y, según relataron ellos durante el debate, les dijo que “se había mandado una macana”.

Cuando llegaron sus familiares al lugar, García decidió trasladar el cuerpo sin vida de Mariel envuelto en una frazada desde la vivienda hasta el Centro de Salud y Acción Comunitaria N°3, donde lo dejaron y se fueron.

Esa secuencia quedó filmada por una cámara del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad.

Para la fiscalía, se trató de un caso donde se reflejaron todos los aspectos de la violencia de género: su carácter cíclico, las reiteraciones de los distintos tipos de violencia y el hecho de que no se trataba de episodios aislados.

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal marcó que la víctima había denunciado a García en mayo de 2022 y que, si bien se le había dado un botón antipánico y se había ordenado la presencia de custodia policial, el acusado la presionó y coaccionó para que retire las acusaciones. Como parte de esa causa judicial, se dispuso una consigna policial en el domicilio y se ordenó una prohibición de contacto y de acercamiento.

Si bien en octubre de 2023 la fiscalía de instrucción había requerido que se intensifique esa consigna, días antes del femicidio la comisaría había decidido levantarla, motivo por el cual no había un efectivo policial el día de los hechos.