Hallaron en Chubut el cráneo casi completo de un reptil marino de 66 millones de años

Un equipo de científicos logró un hito paleontológico histórico en el territorio chubutense tras descubrir el cráneo prácticamente intacto de un plesiosaurio, un reptil marino que habitó las aguas de la región a finales del período Cretácico. El hallazgo se convierte en uno de los registros más completos y detallados de los que se tenga memoria para esta especie en el hemisferio sur.

Las tareas de excavación y rescate demandaron un trabajo milimétrico debido a la fragilidad del bloque de roca en el que se encontraba fosilizada la pieza. Según los especialistas, el excelente estado de conservación del cráneo —que incluye partes óseas clave que rara vez sobreviven al paso del tiempo— permitirá estudiar con una precisión inédita la anatomía, la alimentación y los sentidos de estos gigantes que dominaron los océanos prehistóricos justo antes de la extinción de los dinosaurios.

El descubrimiento es el resultado de campañas de exploración continuas en el interior de la provincia, consolidando a Chubut como uno de los yacimientos paleontológicos más ricos e importantes del planeta. Los restos recuperados ya se encuentran bajo resguardo técnico para comenzar las etapas de limpieza profunda, tomografías computadas y análisis científicos detallados.

Este nuevo tesoro del subsuelo patagónico no solo enriquece el patrimonio cultural y científico de la región, sino que también abre una nueva ventana al pasado para entender cómo era el ecosistema marino de nuestra provincia hace 66 millones de años, cuando el mapa del mundo era completamente diferente al que conocemos hoy.