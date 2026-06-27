-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 27 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43
27 de Junio de 2026
|
Por Redacción Red43

Hallaron en Chubut el cráneo casi completo de un reptil marino de 66 millones de años

Un equipo de científicos logró rescatar los restos óseos de un reptil marino que habitó la región antes de la extinción de los dinosaurios. Su excelente estado permitirá estudios anatómicos inéditos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un equipo de científicos logró un hito paleontológico histórico en el territorio chubutense tras descubrir el cráneo prácticamente intacto de un plesiosaurio, un reptil marino que habitó las aguas de la región a finales del período Cretácico. El hallazgo se convierte en uno de los registros más completos y detallados de los que se tenga memoria para esta especie en el hemisferio sur.

 

Las tareas de excavación y rescate demandaron un trabajo milimétrico debido a la fragilidad del bloque de roca en el que se encontraba fosilizada la pieza. Según los especialistas, el excelente estado de conservación del cráneo —que incluye partes óseas clave que rara vez sobreviven al paso del tiempo— permitirá estudiar con una precisión inédita la anatomía, la alimentación y los sentidos de estos gigantes que dominaron los océanos prehistóricos justo antes de la extinción de los dinosaurios.

 

El descubrimiento es el resultado de campañas de exploración continuas en el interior de la provincia, consolidando a Chubut como uno de los yacimientos paleontológicos más ricos e importantes del planeta. Los restos recuperados ya se encuentran bajo resguardo técnico para comenzar las etapas de limpieza profunda, tomografías computadas y análisis científicos detallados.

 

Este nuevo tesoro del subsuelo patagónico no solo enriquece el patrimonio cultural y científico de la región, sino que también abre una nueva ventana al pasado para entender cómo era el ecosistema marino de nuestra provincia hace 66 millones de años, cuando el mapa del mundo era completamente diferente al que conocemos hoy.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Flybondi: la aerolínea canceló todos sus vuelos y se profundiza la incertidumbre
2
 “Me mandé una macana”: la frase con la que un sujeto quiso justificar el asesinato de su pareja
3
 "No podemos más": la angustia de los vecinos del Cañadón de Bórquez por la falta de agua potable
4
 Darío Núñez en el Concejo: "La soberanía de la Patagonia se defendió gracias al pueblo"
5
 ¡Ganate la camiseta de la Selección! Participá del desafío del muñeco de nieve en Esquel
1
 Trevelin se une en una peña folklórica con el objetivo de adquirir una nueva ambulancia
2
 El Centro Cultural Melipal recibe la muestra artística y musical Encuentro Awen
3
 Trabajadoras comunitarias recuerdan la historia y evolución del CAPS Ceferino
4
 Chubut promocionó sus destinos ante operadores turísticos de Buenos Aires y Córdoba
5
 Nace el CNA: La Argentina estrena su primer centro especializado antiterrorista
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -