Misterio en la cordillera: avistamiento de luces extrañas en el Cerro Nahuelpán

El cielo de la cordillera vuelve a ser protagonista de un enigma que mantiene a los vecinos en vilo. En las últimas horas, se viralizó un registro audiovisual r por un habitante de Esquel, en el cual se observa con claridad una luz de tonalidad verde intensa que, tras desplazarse por el horizonte, termina ocultándose detrás del Cerro Nahuelpán.

El material ha comenzado a circular rápidamente en las redes sociales, generando un intenso debate entre quienes sostienen que se trata de un fenómeno astronómico o meteorológico inusual, y aquellos que no descartan interpretaciones más ligadas a la presencia de objetos o fenómenos no identificados.

Lo que convierte a este hecho en un tema de conversación regional es su coincidencia temporal con otros reportes similares. Vecinos de Trevelin han señalado haber observado luces de características parecidas en la zona del Cerro La Monja en días pasados.

Esta sucesión de eventos en puntos geográficos distintos, pero cercanos, ha reactivado la atención de los pobladores de ambas ciudades. Los comentarios en los grupos locales se multiplican: desde testimonios de personas que aseguran haber visto "destellos fuera de lo común" en las cumbres, hasta especulaciones sobre posibles drones o pruebas de tecnología, pasando por las infaltables teorías sobre el fenómeno OVNI.