-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Red43mundial 2026
26 de Junio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Cómo se define la clasificación de los "mejores terceros" en el Mundial 2026

Con ocho cupos en juego para la próxima fase, la FIFA detalló el sistema de desempate. Repasamos qué puntos, goles y tarjetas determinarán quiénes continúan en carrera y quiénes se despiden.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El nuevo formato implementado por la FIFA ha transformado la dinámica de la fase de grupos. Con la estructura actual, ocho equipos lograrán su boleto a los 16avos de final a través de la vía de los "mejores terceros", lo que ha dado lugar a una "tabla paralela" que se actualiza en tiempo real y donde la calculadora es tan importante como el talento en el campo de juego.

 

La importancia de cada detalle

 

En este contexto, cada tanto anotado o recibido adquiere un valor estratégico vital, ya que el desenlace de los grupos no solo define a los clasificados directos, sino que mantiene en vilo a aquellos que dependen de los resultados ajenos. Según detalló la FIFA, los criterios de desempate para esta tabla especial son rigurosos y se aplican en el siguiente orden:

 

  1. Puntos obtenidos.

     

  2. Diferencia de gol.

     

  3. Cantidad de goles marcados.

     

  4. Criterios de Fair Play (tarjetas acumuladas).

     

  5. Ranking FIFA (en última instancia).

     

El panorama actual

 

La intensidad de la competencia ya muestra sus primeras certezas. Bosnia ha logrado asegurar su lugar en la siguiente ronda, erigiéndose como uno de los equipos que ya puede proyectar su estrategia hacia los 16avos de final.

 

Por otro lado, la expectativa se traslada a selecciones como Escocia y Corea del Sur, quienes se mantienen en una posición expectante. Estos equipos dependen ahora de la combinación de resultados en las jornadas de cierre de los otros grupos, consolidando una lucha apasionante que promete extender la intriga deportiva hasta que el último silbato marque el final de esta fase.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Misterio en la cordillera: avistamiento de luces extrañas en el Cerro Nahuelpán
2
 Acumuló denuncias, violó prohibiciones de acercamiento y quedó tras las rejas
3
 Mantienen la prisión preventiva de los imputados por tentativa de homicidio agravado
4
 "Revoleo", la plataforma patagónica que busca darle una segunda vida a los objetos usados
5
 La UNPSJB Sede Esquel abre concurso docente para la carrera de Ciencias de la Educación
1
 Cómo se define la clasificación de los "mejores terceros" en el Mundial 2026
2
 Misterio en la cordillera: avistamiento de luces extrañas en el Cerro Nahuelpán
3
 Flybondi: la aerolínea canceló todos sus vuelos y se profundiza la incertidumbre
4
 El Club San Martín de El Hoyo celebra el avance del nuevo gimnasio
5
 Ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición del Trail Running Sierra Colorada
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -