Lanzan el programa de capacitación gastronómica comunitaria “Emprender con Gusto”

El programa llega de la mano del chef ejecutivo Boris Riasnianski Hommerberg, oriundo de la localidad de Río Pico, con una propuesta de formación intensiva destinada a brindar herramientas prácticas a miembros de la comunidad interesados en desarrollar habilidades culinarias con fines personales, laborales o de emprendimiento. El profesional cuenta con quince años de trayectoria en gastronomía, habiendo trabajado durante once años al frente de cocinas profesionales y desempeñándose desde hace tres años como instructor gastronómico en la localidad de José de San Martín, en la provincia del Chubut. Actualmente pone en práctica sus conocimientos como chef ejecutivo del Fundo Los Leones, ubicado en la isla de Puerto Raúl Marín Balmaceda, en la República de Chile, y como chef instructor al servicio de la Federación Latinoamericana de MasterChefs.

El presente programa tiene como objetivo central acercar conocimientos gastronómicos de manera accesible y práctica a la población, brindando capacitaciones que puedan transformarse en herramientas concretas para la generación de ingresos a través de pequeños emprendimientos gastronómicos, fortaleciendo a su vez el desarrollo de habilidades culinarias dentro de la comunidad. Las capacitaciones se desarrollarán bajo una modalidad intensiva, con una duración estimada de uno o dos días, y estarán dirigidas al público en general, especialmente a personas interesadas en iniciar emprendimientos relacionados con la producción de alimentos.

Los contenidos de las capacitaciones se adaptarán según las necesidades e intereses de cada comunidad, pudiendo incluir temas vinculados a la cocina básica y técnicas fundamentales, elaboración de panificados y productos de panadería, confección de pastas frescas y comidas de producción artesanal, además de cocina económica y aprovechamiento eficiente de los alimentos. También se contemplará la elaboración de productos para emprendimientos gastronómicos, la producción de conservas y preparaciones de valor agregado, junto con las buenas prácticas de manipulación de alimentos.

La cantidad de participantes dependerá de la capacidad del espacio disponible para el desarrollo de las actividades. Preferentemente, las capacitaciones podrán realizarse en espacios que cuenten con cocina equipada, como por ejemplo instalaciones pertenecientes a establecimientos educativos, centros comunitarios u otros espacios municipales aptos para la enseñanza práctica. Para la correcta implementación del programa se solicita la colaboración del municipio o comuna mediante la disponibilidad de un espacio adecuado para el dictado de las capacitaciones, apoyo en la difusión de la actividad dentro de la comunidad, la coordinación de la inscripción de los participantes y la provisión de ingredientes y utensilios necesarios para las clases prácticas.

Cabe destacar que las capacitaciones se ofrecen de manera gratuita para los participantes, con el objetivo de generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo dentro de la comunidad. El único gasto en el que se solicita incurrir a los municipios es el de movilidad para el combustible y el alojamiento, en el caso de que la distancia o la duración del curso así lo requieran. Asimismo, al tratarse de una capacitación dictada por un chef instructor al servicio de la Federación Latinoamericana de MasterChefs, los participantes recibirán certificados avalados por dicha institución, los cuales cuentan con reconocimiento y validez internacional, aportando un valor agregado significativo a la formación recibida. El programa se encuentra disponible para ser desarrollado en cualquier municipio o comuna que manifieste interés en su implementación, adaptándose a las características y necesidades de cada localidad.

Con la impronta del chef patagónico, arraigado a las costumbres ancestrales de cocinar con productos de la tierra que lo vio nacer, crecer y capacitarse para llevar sus conocimientos a los lugares donde sean necesarios, pensando en los emprendedores, en las amas de casa y en el público en general que buscan llevar sabores a sus mesas, el chef Boris Riasnianski Hommerberg ha logrado gracias a sus saberes solidarios formarse en lo que ama hacer, compartiendo sus conocimientos con quienes al igual que él disfrutan del poder arraigado por generaciones y el amor por la cocina. Para interesados ene l programa, deben comunicarse vía mail, escribiendo a riasnianskiboris@gmail.com

Fuente: Cecilia Gómez

EBW