El gobernador Ignacio Torres anunció un plan de obras histórico para la Comarca Andina

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó una recorrida por la Comarca Andina para supervisar el avance de obras fundamentales para la región. Entre los anuncios principales, destacó la construcción de dos cisternas de 500.000 litros cada una y la renovación de la red de agua en Golondrinas. Sobre esta iniciativa, el mandatario señaló: "Esta es la construcción de la primer cisterna, son dos de 500.000 litros y también obviamente la red de distribución de agua para Golondrinas. En el 77, 78 se hizo para 60 y hoy son más de 500, así que es una obra muy importante, una inversión de más de 2.500 millones de pesos, pero necesaria".

Estas acciones se integran en el "Plan Galina", un esquema que el Gobernador definió como una reparación histórica. Al respecto, sostuvo: "Es parte del plan Galina, que tiene una lógica refundacional, pero también de reparación histórica para la comarca, de obras de energía, obras de acceso al agua, obras de gas, que tanta falta hacen y que durante tanto tiempo fueron relegadas".

En su visita al Club Fronteras, Torres puso en valor el rol de contención social de las instituciones deportivas. Por ello, confirmó que el Gobierno provincial destinará fondos para mejorar la infraestructura del predio. "Hay una partida específica para clubes, que más allá de la cuestión deportiva, es fundamental el rol de contención social que tienen", aseguró, y agregó que se trabajará en "el cierre del club, también con una tribuna, con el cerco perimetral, y estamos evaluando también la posibilidad de contar con una nueva cancha de césped sintético, de fútbol once".

Finalmente, el Gobernador ratificó la finalización del Centro de Convenciones y la firma de un convenio para el alumbrado del ingreso a Lago Puelo. "Son obras muy importantes, muy esperadas, y que se van a hacer en tiempo y forma como corresponde", concluyó. La jornada también incluyó la entrega de las últimas viviendas en Epuyén para los vecinos damnificados por los incendios forestales.