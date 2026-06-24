Lago Puelo: el intendente Iván Fernández destacó el avance de obras junto al gobernador Torres

Durante la jornada de supervisión, el intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, manifestó su satisfacción por el avance de los trabajos que el Gobierno provincial viene ejecutando en la región. Para el jefe comunal, la construcción de las nuevas cisternas y la renovación integral de la red de distribución representan un salto de calidad necesario para una comunidad que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas.

"En el año 77 u 80 se hizo esta red original, que era para apenas 60 familias", recordó Fernández al poner en contexto la magnitud de la obra. El intendente explicó que, con el paso del tiempo y la explosión demográfica, el sistema se volvió insuficiente, provocando constantes inconvenientes para los vecinos. "Esa realidad ha hecho que se hayan estirado caños para un lado y para el otro, y por eso tenemos los problemas que tenemos hoy, pero con este reemplazo de toda la red, creo que estamos ante una solución definitiva", afirmó.

La inversión, que supera los 2.500 millones de pesos, no solo contempla el almacenamiento de agua mediante grandes cisternas de 500.000 litros, sino también una mejora en la captación y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Fernández subrayó que, pese a los desafíos impuestos por la sequía que afectó a la región, el trabajo articulado con el Instituto Provincial del Agua (IPA) permitió optimizar la provisión: "Hemos generado muchísimo en estos dos años y, con esta obra, estamos dando respuesta a los sectores que más sufrían la falta de agua en verano".

Más allá del ámbito hídrico, el jefe comunal valoró el impacto de otras intervenciones, como la obra de alumbrado sobre la Ruta 45. Asimismo, anticipó que la agenda de trabajo incluye un abordaje integral de los cauces y la ribera: "Empezamos a coordinar con la provincia para intervenir no solo por prevención ante las lluvias, sino también para trabajar sobre la costa. Como siempre digo, Lago Puelo tiene que darle la cara al río y no la espalda".

Finalmente, Fernández agradeció el compromiso del Gobierno provincial, destacando que el trabajo conjunto ha permitido concretar obras que se gestionaban desde hace años y que hoy se están ejecutando para mejorar la calidad de vida de todos los puelenses.