Limitan la navegación de embarcaciones para darle mayor protección a las ballenas

En el marco de una nueva temporada de avistaje de la ballena Franca austral, la Prefectura Naval Argentina dispuso una serie de medidas especiales de navegación en aguas del Golfo Nuevo con el objetivo de fortalecer la protección de la especie y reducir los riesgos derivados de la actividad marítima.

Las disposiciones fueron adoptadas por la Prefectura Puerto Madryn tras la apertura oficial de la temporada turística, establecida por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, y estarán vigentes hasta la finalización de la misma.

Entre las medidas implementadas, la Autoridad Marítima determinó la continuidad de un corredor exclusivo y obligatorio para la navegación de ingreso y egreso al Puerto Madryn.

Dentro de este sector, los buques deberán navegar a velocidades reducidas, extremar las medidas de vigilancia y adoptar recaudos específicos durante las maniobras de amarre, zarpada y fondeo, con el fin de evitar colisiones o aproximaciones peligrosas a ejemplares de cetáceos.

Asimismo, se estableció la prohibición de navegar dentro de la denominada Zona Intangible del Área Natural Protegida Península Valdés;, un sector de especial relevancia para la reproducción y permanencia de la ballena franca austral. La restricción alcanza a todo tipo de embarcaciones y busca minimizar las perturbaciones sobre una de las áreas más importantes para la conservación de la especie en el hemisferio sur.

La Ballena Franca Austral se encuentra protegida por normativa nacional e internacional.

En Argentina fue declarada Monumento Natural Nacional y constituye uno de los principales atractivos naturales de la región patagónica, congregando cada año a miles de visitantes que llegan a las costas chubutenses para observar su ciclo reproductivo.

Las medidas adoptadas por la Autoridad Marítima nacional forman parte de una política sostenida de protección ambiental y seguridad marítima, desarrollada en coordinación con organismos nacionales, provinciales y entidades vinculadas a la conservación de los cetáceos.

Según los estudios y antecedentes analizados por la Institución, la implementación de estas regulaciones ha contribuido a prevenir incidentes entre embarcaciones y ballenas en el área de navegación del Golfo Nuevo.