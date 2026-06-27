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Por Redacción Red43

Puerto Madryn: Provincia firmó convenios con gremios para ampliar la formación laboral

El secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, encabezó el encuentro en la sede de UTHGRA. Se rubricaron actas para fortalecer las competencias técnicas ante las demandas del sector productivo.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut llevó adelante este viernes, en la sede de UTHGRA Puerto Madryn, una nueva jornada del programa "Activa tu Futuro", que incluyó una capacitación destinada a trabajadores, además de la firma de convenios con organizaciones sindicales para ampliar la oferta de formación laboral en la provincia.

 

La actividad contó con la participación del secretario de Trabajo del Chubut, Nicolás Zárate; Javier Moya, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); y Patricio Rosales, secretario general  de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), entre otros, quienes reafirmaron el compromiso de continuar generando herramientas concretas para mejorar la empleabilidad de los chubutenses.

 

En ese marco, se rubricó un convenio entre la Secretaría de Trabajo, UOCRA y UTHGRA, dando continuidad al trabajo articulado iniciado meses atrás con la firma del acuerdo celebrado en Casa de Gobierno. Asimismo, se suscribieron nuevos convenios de capacitación y formación laboral que permitirán ampliar las propuestas de capacitación en distintos sectores productivos.

 

Invertir en el futuro

 

El secretario de Trabajo de la Provincia, Nicolás Zárate, destacó que "cada convenio que firmamos representa una nueva oportunidad para que más chubutenses puedan acceder a herramientas que mejoren sus posibilidades de conseguir un empleo o desarrollarse laboralmente".

 

"Nuestro objetivo es seguir generando mano de obra calificada, porque sabemos que ese es uno de los grandes desafíos que tiene la provincia de cara a las nuevas inversiones y al crecimiento de los distintos sectores productivos. Capacitar es invertir en el futuro de nuestra gente", expresó.

 

Zárate también valoró el trabajo conjunto con las organizaciones sindicales y sostuvo que "la articulación entre el Estado y las instituciones es fundamental para construir políticas públicas que respondan a las necesidades reales del mercado laboral y de los trabajadores".

 

A través del programa "Activa tu Futuro", la Secretaría de Trabajo continúa impulsando acciones de capacitación y formación profesional en toda la provincia, promoviendo la inclusión laboral, el fortalecimiento de competencias y la generación de mayores oportunidades de empleo para los chubutenses.

 

T.B

 

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