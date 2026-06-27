-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 27 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43
27 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trabajos de mantenimiento buscan reducir el riesgo de inundaciones urbanas

La Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental coordinó las tareas de remoción de residuos y sedimentos en sectores estratégicos para asegurar el correcto escurrimiento del agua.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ante el pronóstico de lluvias y nevadas para el fin de semana, la Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, llevó adelante un operativo de limpieza de cámaras pluviales en distintos sectores de la ciudad, como parte del Plan Invernal de Mantenimiento.

 

Estos trabajos preventivos tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagües pluviales, lo que va a favorecer el escurrimiento del agua y reducirá el riesgo de inundaciones durante las precipitaciones.

 

Desde el municipio, se remarca que el sistema pluvial requiere de un mantenimiento permanente para operar de manera eficiente. La limpieza periódica de cámaras permite evitar obstrucciones generadas por residuos, hojas y sedimentos que dificultan el normal drenaje del agua.

 

En ese sentido, las cuadrillas municipales continúan desarrollando tareas de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, sobre todo los sectores de mayor circulación y aquellos considerados estratégicos ante las condiciones climáticas previstas.

 

Estas tareas forman parte del trabajo sostenido que impulsa la gestión del intendente Matías Taccetta para mantener la ciudad en condiciones, reforzar las acciones preventivas durante la temporada invernal y brindar una mejor respuesta ante cualquier adversidad climática.

 

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Flybondi: la aerolínea canceló todos sus vuelos y se profundiza la incertidumbre
2
 “Me mandé una macana”: la frase con la que un sujeto quiso justificar el asesinato de su pareja
3
 "No podemos más": la angustia de los vecinos del Cañadón de Bórquez por la falta de agua potable
4
 Darío Núñez en el Concejo: "La soberanía de la Patagonia se defendió gracias al pueblo"
5
 ¡Ganate la camiseta de la Selección! Participá del desafío del muñeco de nieve en Esquel
1
 Trevelin se une en una peña folklórica con el objetivo de adquirir una nueva ambulancia
2
 El Centro Cultural Melipal recibe la muestra artística y musical Encuentro Awen
3
 Trabajadoras comunitarias recuerdan la historia y evolución del CAPS Ceferino
4
 Chubut promocionó sus destinos ante operadores turísticos de Buenos Aires y Córdoba
5
 Nace el CNA: La Argentina estrena su primer centro especializado antiterrorista
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -