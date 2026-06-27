Trabajos de mantenimiento buscan reducir el riesgo de inundaciones urbanas

Ante el pronóstico de lluvias y nevadas para el fin de semana, la Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, llevó adelante un operativo de limpieza de cámaras pluviales en distintos sectores de la ciudad, como parte del Plan Invernal de Mantenimiento.

Estos trabajos preventivos tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagües pluviales, lo que va a favorecer el escurrimiento del agua y reducirá el riesgo de inundaciones durante las precipitaciones.

Desde el municipio, se remarca que el sistema pluvial requiere de un mantenimiento permanente para operar de manera eficiente. La limpieza periódica de cámaras permite evitar obstrucciones generadas por residuos, hojas y sedimentos que dificultan el normal drenaje del agua.

En ese sentido, las cuadrillas municipales continúan desarrollando tareas de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, sobre todo los sectores de mayor circulación y aquellos considerados estratégicos ante las condiciones climáticas previstas.

Estas tareas forman parte del trabajo sostenido que impulsa la gestión del intendente Matías Taccetta para mantener la ciudad en condiciones, reforzar las acciones preventivas durante la temporada invernal y brindar una mejor respuesta ante cualquier adversidad climática.

T.B