Gran Peña de la Independencia en Trevelin para comprar una ambulancia

La Cooperadora del Hospital Rural de Trevelin invita a toda la comunidad a participar de la Gran Peña de la Independencia, un evento que busca unir las tradiciones patrias con una causa fundamental para la localidad: la adquisición de una nueva ambulancia.

La cita tendrá lugar el próximo martes 8 de julio a partir de las 19:00 horas en el Polideportivo Municipal de Trevelin. Los asistentes podrán disfrutar de una velada folclórica que contará con la presentación de diversos artistas locales, cuerpos de danzas tradicionales y un gran cierre musical a puro ritmo de la mano de Sharon y Los Camperos del Chamamé.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a un valor de $ 10.000, mientras que en la boletería del Polideportivo el día del evento costarán $15.000. Desde la organización recordaron que cada pase adquirido representa un aporte directo para fortalecer el sistema de salud de la comunidad y acercarse al objetivo de la unidad propia.

Esta actividad solidaria es organizada de manera integral por la Cooperadora del Hospital Rural de Trevelin y cuenta con el acompañamiento y la colaboración de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

EBW