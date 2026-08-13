Fauna Urbana realiza una jornada de paseos y adopción de perritos este sábado

El departamento de Fauna Urbana llevará a cabo este sábado una nueva jornada de paseos y adopción de canes a partir de las 14:30 y hasta las 18:00 horas. La actividad busca revincular a los animales albergados en el predio con la comunidad y brindarles la oportunidad de encontrar un hogar definitivo.

Actualmente hay 21 perros alojados en las instalaciones del predio que esperan ser adoptados. La coordinadora del área, Patricia Giacobone, brindó los detalles de la propuesta, la cual solía realizarse mensualmente y que ahora se retoma tras la pausa impuesta por las condiciones climáticas del invierno. "Más que todo esto es para crear un vínculo entre los animales que tenemos ahí adentro, que en este momento hay 21 que esperan una familia, y poderlos reinsertar y que tengan un hogar", señaló respecto al objetivo central del encuentro.

Durante la tarde, los vecinos y las familias que se acerquen podrán sacar a pasear a los perros por el barrio o compartir momentos de juego dentro del recinto. Asimismo, desde el área ofrecen la alternativa de realizar un tránsito temporal durante el fin de semana para evaluar la adaptación del animal en la vivienda.

"Si alguna familia quiere tenerlo el fin de semana, también es posible, se lo entregamos, lo llevan para que lo tengan en su casa, y puede ser que más adelante sea un miembro más de la familia", explicó la funcionaria.

La población canina disponible para adopción abarca desde cachorros de seis meses hasta perros de 14 y 15 años. Tres de ellos son de tamaño mediano a chico, mientras que el resto corresponde a porte más grande. Desde el departamento aclararon que todos los animales convocados para la actividad son sociables y aptos para el contacto con adultos y niños.

En cuanto a la situación sanitaria de los animales, la coordinadora confirmó que el plantel cuenta con la atención médica requerida al día. "Todos los perros que tenemos nosotros ahí están con sistema de vacunas completo, hasta la séxtuple, para la leptospirosis, están todos chipeados, y en este momento están todos castrados", afirmó.

A la hora de concretar una adopción formal, el área exige el cumplimiento de ciertos requisitos básicos, como disponer de un patio cerrado en el domicilio y contar con solvencia para afrontar la manutención y atención veterinaria privada del animal. "Siempre decimos la posibilidad económica, porque en este momento sabemos que son seres sintientes sujetos a derecho. Si necesitan vacunas, no es provista por el Estado porque no tenemos hospital público veterinario todavía declarado en Esquel", remarcó Giacobone sobre la responsabilidad que implica sumar una mascota.

La jornada se desarrollará en el predio del departamento de Fauna Urbana este sábado, en el horario de 14:30 a 18:00 horas, con acceso libre para todas las familias interesadas.

EBW