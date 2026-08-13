Torres destacó el potencial energético de Chubut y llamó a construir una agenda federal de desarrollo

El gobernador participó del AmCham Energy Forum 2026, junto a mandatarios provinciales, funcionarios nacionales y referentes del sector energético y empresarial. Durante su exposición, destacó las ventajas estratégicas de Chubut y planteó la necesidad de alcanzar acuerdos entre las provincias para garantizar previsibilidad, atraer inversiones y potenciar los recursos del país. “Estamos ante una oportunidad de hermanarnos y conformar una agenda común para la puesta en valor y el aprovechamiento de nuestros recursos”, sostuvo.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, fue uno de los principales oradores de una nueva edición del AmCham Energy Forum, el encuentro anual impulsado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina para evaluar el posicionamiento energético del país y debatir sobre infraestructura, inversión y competitividad.

Bajo el lema “La energía en clave federal”, el evento congregó en la ciudad de Buenos Aires a mandatarios provinciales, funcionarios nacionales y referentes del sector privado. En ese contexto, la disertación del gobernador chubutense estuvo orientada a las ventajas estratégicas de la provincia para el desarrollo energético nacional, así como a las prioridades y perspectivas en materia de infraestructura, operatividad e inserción en los mercados globales.

“Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años”, expresó el titular del Ejecutivo, y aseguró que “estamos ante una oportunidad de empezar a hermanarnos y conformar una agenda común entre las distintas provincias para la puesta en valor y el aprovechamiento de nuestros recursos”.

La edición 2026 del foro fue encabezada por la presidenta de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación, Mariana Schoua. Además de la exposición de Torres, el evento contó con las disertaciones del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Mendoza, Alfredo Cornejo; el secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación, Daniel González; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; legisladores, intendentes y ejecutivos de todo el país.

Calidad institucional y marco normativo

En el marco del panel sobre Perspectivas Federales, el mandatario chubutense se refirió a las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones y señaló que “podemos tener un marco normativo que garantice seguridad jurídica a mediano y largo plazo, pero si no hay calidad institucional se pierden un poco las conquistas que alcanzamos en términos fiscales”.

“Tenemos los mejores rindes de viento, extensión territorial y puertos de aguas profundas, pero además del marco jurídico necesitamos calidad institucional para sostener la licencia social y ser amigables con las inversiones”, enfatizó Torres.

En ese sentido, el gobernador remarcó que las ventajas comparativas de Chubut deben estar acompañadas por reglas claras, previsibilidad y consensos capaces de sostenerse en el tiempo, para consolidar un escenario competitivo que permita potenciar los recursos provinciales y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Infraestructura digital

Durante su exposición, Torres también destacó la importancia de generar las condiciones energéticas y de infraestructura necesarias para transformar los recursos de Chubut en oportunidades concretas de inversión, desarrollo y generación de empleo.

En ese marco, el gobernador se refirió al potencial de la provincia para posicionarse como uno de los principales polos de infraestructura digital del país. Consultado sobre la posibilidad de instalar un Data Center en Chubut, señaló que “es una industria que crece exponencialmente y tenemos la responsabilidad de entender que tenemos que agilizar cualquier proceso burocrático para atraer inversiones importantes”.

Finalmente, manifestó que “esas condiciones que nos dan una ventaja comparativa ante el mundo tienen que venir de la mano de la agilización de los procesos y de acuerdos previos con el Estado Nacional para no perder una oportunidad única”.