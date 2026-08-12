-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 12 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
12 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Retiran árboles a la vera de la Ruta 259 en el ingreso a Trevelin

Tras gestiones del municipio ante Vialidad Nacional y Bosques, brigadas de incendios comenzaron la extracción de árboles en la Ruta 259. Los trabajos continuarán con personal municipal. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las gestiones encabezadas por el intendente Héctor Ingram ante Vialidad Nacional y la Secretaría de Bosques permitieron iniciar los trabajos de extracción de un grupo de árboles ubicados a la vera de la Ruta Nacional N° 259, en el acceso a la localidad de Trevelin. La tarea comenzó este miércoles con el retiro del primer ejemplar por parte del personal de las brigadas de lucha contra incendios forestales con asiento en la comarca.

 

 

 

La autorización emitida la semana anterior por Vialidad Nacional responde al pedido del ejecutivo municipal y fija el cumplimiento de medidas preventivas específicas para los árboles situados a corta distancia del trazado vial o de las líneas del tendido eléctrico. Ante este marco, se solicitó la colaboración de las brigadas de incendios para ejecutar las primeras maniobras de corte y retiro.

 

 

 

El coordinador de Gabinete municipal, Livio Espinoza, confirmó el inicio de las labores operativos y señaló que el personal de la municipalidad dará continuidad a los trabajos para completar el retiro del resto de los ejemplares en la zona informada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cómo no voy a llegar: trabajadores cruzan la ruta congelada en el camino a La Hoya
2
 Chubut: Hallaron el cuerpo de un joven de 25 años
3
 Todos por Leo: organizan una peña solidaria para ayudar a su familia
4
 María Ofelia Arias QEPD
5
 Nevadas fuertes en Chubut: cuatro departamentos están bajo alerta amarilla
1
 Futsal internacional en Esquel: la ciudad será sede de un histórico Panamericano
2
 Hoy es el "Día del Vinilo" y Esquel tiene un refugio donde los discos suenan todos los días
3
 Policías de la PSA aprenderán hebreo antes de la llegada de los vuelos a Tel Aviv
4
 Embargaron el departamento donde vive Cristina Kirchner: qué decidió la Justicia y por qué impacta en la causa Vialidad
5
 Todo listo para la Fiesta Nacional de la Nieve: Cuatro días con grandes artistas y la tradicional Bajada de Antorchas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -