Retiran árboles a la vera de la Ruta 259 en el ingreso a Trevelin

Las gestiones encabezadas por el intendente Héctor Ingram ante Vialidad Nacional y la Secretaría de Bosques permitieron iniciar los trabajos de extracción de un grupo de árboles ubicados a la vera de la Ruta Nacional N° 259, en el acceso a la localidad de Trevelin. La tarea comenzó este miércoles con el retiro del primer ejemplar por parte del personal de las brigadas de lucha contra incendios forestales con asiento en la comarca.

La autorización emitida la semana anterior por Vialidad Nacional responde al pedido del ejecutivo municipal y fija el cumplimiento de medidas preventivas específicas para los árboles situados a corta distancia del trazado vial o de las líneas del tendido eléctrico. Ante este marco, se solicitó la colaboración de las brigadas de incendios para ejecutar las primeras maniobras de corte y retiro.

El coordinador de Gabinete municipal, Livio Espinoza, confirmó el inicio de las labores operativos y señaló que el personal de la municipalidad dará continuidad a los trabajos para completar el retiro del resto de los ejemplares en la zona informada.

EBW