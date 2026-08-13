El Cerro Perito Moreno vuelve a iluminarse con la tradicional Bajada de Antorchas

El Cerro Perito Moreno se prepara para una de las jornadas más esperadas de esta temporada. Este domingo 16 de agosto se realizarán los festejos por el Día del Niño y la tradicional Bajada de Antorchas, que este año volverá a descender hasta la base del cerro.

La operatoria del centro de esquí será normal durante toda la jornada y quienes quieran acercarse a disfrutar de la bajada podrán hacerlo desde las 17 hs en la base. El descenso con antorchas comenzará alrededor de las 18:30, cuando empiece a caer la luz.

Gabriel Panomarenko, responsable del refugio Albrecht Rudolph y director de la Escuela de Esquí y Snowboard, explicó en diálogo con Red43 Comarca Andina que la propuesta reúne a esquiadores de distintos niveles y a personas vinculadas a diferentes espacios del cerro.

Una bajada que vuelve hasta la base

La Bajada de Antorchas en el Cerro Perito Moreno se realiza al finalizar la jornada de esquí. Este año, según anticiparon desde el centro, recuperará el recorrido hasta la base, como ocurría años atrás.

Esquiadoras y esquiadores descienden con antorchas y forman distintas figuras sobre la nieve durante el recorrido nocturno. Participan deportistas avanzados y otros con menor experiencia.

La actividad estará acompañada por música, comida, chocolate y vino caliente, generando un cierre diferente para quienes hayan pasado el día en la montaña.

Juegos y sorpresas por el Día del Niño

La jornada también tendrá propuestas destinadas a los más chicos. Durante el domingo habrá juegos, disfraces y distintas actividades en sectores como las clases, los medios de elevación y el rental.

Además, Laderas Cerro Perito Moreno ofrecerá promociones especiales en clases y pases para facilitar que las familias puedan disfrutar de la montaña.

La actividad será compatible con la operatoria habitual del centro, por lo que quienes quieran aprovechar la jornada podrán esquiar durante el día y quedarse luego para disfrutar de la Bajada de Antorchas.

Una temporada que podría extenderse

Panomarenko también se refirió a las condiciones de nieve que presenta actualmente el Cerro Perito Moreno. Habitualmente, la temporada se extiende hasta el 15 de octubre, pero la cantidad de nieve acumulada en las zonas más altas permite pensar en una continuidad mayor.

Según explicó, las condiciones podrían permitir esquiar hasta noviembre e incluso más, aunque la extensión dependerá de la decisión de la empresa y de la cantidad de visitantes.

En los últimos días, el cerro también recibió competencias y delegaciones deportivas. Una carrera FIS reunió durante tres días a atletas de distintas nacionalidades, mientras que el Freeride Argentino convocó a más de 100 participantes para recorrer los sectores fuera de pista. Además, equipos internacionales, entre ellos el francés Orsatus, continúan desarrollando actividades en la montaña.

Este domingo, la propuesta será otra. El Cerro Perito Moreno tendrá una jornada para disfrutar en familia, con actividades para los chicos durante el día y una de las postales tradicionales de la montaña al caer la tarde.

O.P.