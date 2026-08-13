¿Por qué hoy es el Día del Zurdo? La historia de una fecha que nació para romper prejuicios

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha que busca reconocer a las personas que utilizan preferentemente la mano izquierda y poner en discusión algunas de las dificultades que pueden encontrar en su vida cotidiana.

La jornada también invita a dejar atrás antiguos prejuicios y supersticiones que durante siglos asociaron la mano izquierda con algo negativo. Hoy, la zurdera es entendida como una característica natural de la lateralidad y no como algo que deba corregirse.

Una fecha para dejar atrás los prejuicios

El origen de la celebración se remonta a 1976, cuando Dean R. Campbell, fundador de Lefthanders International, impulsó la conmemoración con el objetivo de generar conciencia sobre las necesidades de las personas zurdas.

La elección del 13 de agosto tuvo además un componente simbólico. El número 13 y la mano izquierda estuvieron vinculados durante mucho tiempo con distintas supersticiones, por lo que la fecha buscó convertir esas asociaciones negativas en una oportunidad para visibilizar a quienes utilizan la izquierda.

Durante generaciones, muchos niños zurdos fueron obligados a escribir con la mano derecha porque se consideraba que utilizar la izquierda era incorrecto. Con el paso del tiempo, esas prácticas fueron perdiendo lugar y la zurdera comenzó a ser reconocida como una característica más de la diversidad humana.

Se estima que aproximadamente una de cada diez personas en el mundo es zurda, aunque el porcentaje puede variar según las poblaciones y los criterios utilizados para determinar la lateralidad.

Vivir en un mundo pensado para diestros

Una de las razones por las que esta fecha continúa teniendo relevancia está relacionada con situaciones que pueden parecer insignificantes para una persona diestra, pero que generan dificultades para quienes utilizan principalmente la izquierda.

Los pupitres escolares, las tijeras, determinados instrumentos musicales, herramientas, abrelatas y algunos elementos de cocina son ejemplos de objetos que tradicionalmente fueron diseñados pensando en la mayoría diestra.

También pueden aparecer inconvenientes al utilizar cuadernos con espiral, determinados escritorios o herramientas que requieren movimientos específicos con una mano determinada.

La escritura es otro de los ejemplos más conocidos. Una persona zurda puede encontrarse con que su mano pasa sobre lo que acaba de escribir, especialmente cuando utiliza tinta de secado lento, y necesita adoptar una postura diferente para evitar manchar el texto.

Por eso, en los últimos años aumentó también la disponibilidad de productos especialmente diseñados para zurdos, como tijeras, instrumentos musicales, utensilios de cocina, herramientas y determinados accesorios tecnológicos.

De Maradona a Messi: la zurda que marcó al deporte argentino

El deporte es uno de los ámbitos donde la zurdera puede convertirse en una característica especialmente llamativa.

En disciplinas como el fútbol, el tenis, el boxeo o la esgrima, los deportistas zurdos pueden representar un desafío para sus rivales porque la mayoría de los competidores utilizan la derecha y, por lo tanto, están más acostumbrados a enfrentarse a movimientos desde ese lado.

Argentina tiene varios ejemplos que quedaron grabados en la historia del deporte.

Diego Maradona convirtió su zurda en una de las principales características de su juego y construyó con ella algunos de los momentos más recordados del fútbol mundial. Lionel Messi también hizo de su pierna izquierda una herramienta fundamental para convertirse en uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

A ellos se suman otras grandes figuras argentinas como Guillermo Vilas, uno de los máximos referentes del tenis nacional, y Emanuel Ginóbili, cuya capacidad para jugar con ambas manos fue una de sus características más destacadas.

Ángel Di María también construyó buena parte de su carrera sobre su zurda, mientras que otros deportistas argentinos reconocidos utilizaron su lateralidad como parte de su identidad dentro de sus disciplinas.

¿Ser zurdo significa ser más inteligente?

Alrededor de la zurdera también se construyeron numerosos mitos. Durante años se sostuvo que las personas zurdas podían ser más inteligentes, creativas o talentosas que las diestras. También circularon teorías que las relacionaban con determinadas características de personalidad.

Sin embargo, ser zurdo no implica automáticamente tener una mayor inteligencia, creatividad o capacidad artística. La lateralidad es una característica compleja y puede presentarse de distintas maneras.

Incluso una persona puede utilizar la mano izquierda para determinadas actividades y la derecha para otras. Por eso, no todos los zurdos tienen exactamente el mismo patrón de dominancia.

Una fecha para mirar lo cotidiano de otra manera

El Día Internacional del Zurdo no busca solamente celebrar una particularidad. También propone prestar atención a aquellas pequeñas situaciones que suelen pasar inadvertidas cuando los espacios y objetos están pensados para una mayoría.

La fecha funciona como una oportunidad para reconocer esa diversidad y comprender que algo tan simple como escribir, cortar con una tijera o utilizar una herramienta puede requerir otra adaptación dependiendo de la persona.

Y en un país que tuvo a Maradona, Messi, Vilas, Ginóbili y tantas otras figuras que hicieron historia desde la izquierda, este 13 de agosto también sirve para recordar que aquello que alguna vez fue visto como una diferencia puede convertirse, en determinadas circunstancias, en una verdadera marca de identidad.

A.M.D