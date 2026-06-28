Taller de poda del INTA capacitó a productores de Esquel

Con una gran convocatoria se realizó en Esquel un taller de manejo y poda de árboles frutales, una propuesta que apuntó al aprendizaje, el intercambio de experiencias y el trabajo articulado en el territorio. La actividad se desarrolló en la Chacra de la Familia Buceta y formó parte de una agenda conjunta entre el Centro de Capacitación Integral, CECAIN, del INTA y la Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Espacios Verdes.

La jornada estuvo a cargo de la doctora e ingeniera agrónoma Yanina Guzmán, integrante del INTA Esquel, quien compartió conocimientos y recomendaciones técnicas sobre poda, fisiología y manejo de frutales. Los asistentes pudieron volcar sus dudas en un espacio donde la práctica y las consultas directas fueron las grandes protagonistas de la jornada.

Desde la organización expresaron su agradecimiento a todas las personas que participaron por su interés y el valioso intercambio generado, como así también a la familia Buceta por abrir las puertas de su chacra para recibir el encuentro. Además, destacaron el compromiso y la dedicación de Yanina Guzmán y la gestión del equipo técnico de la Subsecretaría de Espacios Verdes municipal.

Desde el CECAIN remarcaron la importancia de promover estos espacios de encuentro y articulación entre instituciones, con la firme convicción de que el trabajo conjunto fortalece los saberes locales, genera nuevas oportunidades y acompaña el desarrollo de las prácticas vinculadas a la producción frutícola en toda la región.