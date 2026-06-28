-2°
-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 28 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad INTA Esquel
28 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Taller de poda del INTA capacitó a productores de Esquel

Se realizó una jornada sobre manejo de frutales en la Chacra Buceta, organizada por el CECAIN y el municipio para fortalecer el aprendizaje, el intercambio técnico y el desarrollo de la producción.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con una gran convocatoria se realizó en Esquel un taller de manejo y poda de árboles frutales, una propuesta que apuntó al aprendizaje, el intercambio de experiencias y el trabajo articulado en el territorio. La actividad se desarrolló en la Chacra de la Familia Buceta y formó parte de una agenda conjunta entre el Centro de Capacitación Integral, CECAIN, del INTA y la Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Espacios Verdes.

 

 

 

La jornada estuvo a cargo de la doctora e ingeniera agrónoma Yanina Guzmán, integrante del INTA Esquel, quien compartió conocimientos y recomendaciones técnicas sobre poda, fisiología y manejo de frutales. Los asistentes pudieron volcar sus dudas en un espacio donde la práctica y las consultas directas fueron las grandes protagonistas de la jornada.

 

Desde la organización expresaron su agradecimiento a todas las personas que participaron por su interés y el valioso intercambio generado, como así también a la familia Buceta por abrir las puertas de su chacra para recibir el encuentro. Además, destacaron el compromiso y la dedicación de Yanina Guzmán y la gestión del equipo técnico de la Subsecretaría de Espacios Verdes municipal.

 

 

 

Desde el CECAIN remarcaron la importancia de promover estos espacios de encuentro y articulación entre instituciones, con la firme convicción de que el trabajo conjunto fortalece los saberes locales, genera nuevas oportunidades y acompaña el desarrollo de las prácticas vinculadas a la producción frutícola en toda la región.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Impactante vuelco en la esquina de Franzó y Avellaneda
2
 Nace Las Lavandas, una nueva residencia de calidad para adultos mayores en Esquel
3
 La historia de Adrián Cardacci, entre el esfuerzo, la familia y la vocación
4
 Se viene una ola polar a Chubut
5
 Esquel se vistió de celeste y blanco tras el gran triunfo de la Selección
1
 El COA Diucón organizó una salida de avistaje en la Laguna Willmanco
2
 Provincia deposita sueldos de junio
3
 Se viene una ola polar a Chubut
4
 Chubut extendió el plazo para las Residencias de Salud
5
 Trevelin abrió el año de la escalada con un encuentro en el Polideportivo Municipal
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -