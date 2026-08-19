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19 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El desafío de animarse: convocan a adultos mayores a mostrar sus talentos

La convocatoria para los Juegos Culturales Provinciales se extendió hasta el 25 de agosto y contempla canto, fotografía, danza, poesía, teatro, pintura, dibujo y cuentos. 
Por Redacción Red43

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La convocatoria para los Juegos Culturales Provinciales destinada a adultos mayores se extendió hasta el 25 de agosto. La propuesta busca sumar participantes de distintas disciplinas y generar un espacio de encuentro, expresión y acompañamiento.

 

Asucena Sambueza explicó que la fecha original de inscripción debió postergarse debido a la situación que atravesaban muchos adultos mayores vinculados a PAMI. “Era la semana pasada el cierre, pero bueno, estaban todos muy preocupados y angustiados con la situación de PAMI”, señaló.

 

Las disciplinas disponibles son canto solista, fotografía, danza, poesía, teatro unipersonal, pintura, dibujo y cuentos. Sambueza destacó que ya recibieron trabajos y que quienes quieran participar pueden acercarlos con anticipación a la oficina, ya que habrá una preselección.

 

La funcionaria también puso el foco en acompañar a quienes tienen dudas o sienten que no están preparados para participar. “La idea es por ahí llegar a los barrios, que hemos podido con algunos adultos darles ánimo, porque por ahí creen que es muy difícil llegar a estar en esta presentación”, explicó.

 

En ese sentido, contó que algunos vecinos volvieron a acercarse al arte después de mucho tiempo. “Hemos tenido muchas situaciones de adultos que hacía mucho tiempo que por problemas de salud no podían pintar sus cuadros. Se han acercado a preguntar, los hemos entusiasmado y hoy se han animado”, relató.

 

Sambueza remarcó que uno de los objetivos es que los participantes puedan contar las historias detrás de sus trabajos. “Porque cada cuadro, cada pintura trae una historia”, sostuvo. Y la misma mirada se extiende a los cuentos.

 

Para Sambueza, la participación de los adultos mayores debe estar por encima del resultado. “Que sea todo una jornada más que competencias, que es lo que a mí no me gusta dentro de lo que es adultos mayores. Esto, que puedan mostrar su corazón y acompañarlos”, afirmó.

 

Finalmente, resumió el espíritu que busca darle a la propuesta: “Y la idea es sacar esto, esta estructura, es decir, es una tarde, de pasarla lindo y de alguien presentar, pero de sacarle esta estructura de que vamos a ir a competir”.

 

 

 

R.G

 

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