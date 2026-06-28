Provincia deposita sueldos de junio

El Gobierno del Chubut anunció las fechas de depósito para los haberes correspondientes al mes de junio de la Administración Pública Provincial. Según el cronograma oficial, el miércoles 1 de julio se realizará el depósito para los agentes pasivos, mientras que el jueves 2 se procederá con el sector activo.

De esta manera, los jubilados tendrán los fondos disponibles para el cobro el jueves 2 de julio, tanto a través de los cajeros automáticos como por las ventanillas habilitadas en las sucursales del Banco del Chubut. Por su parte, los trabajadores en actividad de los tres Poderes del Estado podrán disponer de sus salarios a partir del viernes 3 de julio.

Desde el Ministerio de Economía de la provincia precisaron que el cumplimiento de las obligaciones salariales de este mes demandará una erogación total de 152.513.780.000 pesos, una cifra que corresponde únicamente a la masa salarial de los empleados activos estatales.