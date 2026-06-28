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28 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin abrió el año de la escalada con un encuentro en el Polideportivo Municipal

El muro del Polideportivo Municipal de Trevelin fue el escenario del primer evento de escalada del año, una propuesta que convocó a familias y adultos con charlas de seguridad y palestra. 
Por Redacción Red43

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La localidad de Trevelin vivió una intensa jornada deportiva con la realización del primer evento de escalada del año, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del muro ubicado en el Polideportivo Municipal. La actividad, que se realizó ayer sábado en el Muro Municipal, reunió tanto a deportistas experimentados como a familias interesadas en dar sus primeros pasos en esta disciplina o simplemente escalar juntos, que viene sumando cada vez más adeptos en la región.

 

 

 

El cronograma del encuentro comenzó por la mañana con una charla introductoria sobre seguridad, un pilar fundamental para el desarrollo de esta práctica. Posteriormente se dio inicio al bloque de escalada en familia, un espacio pensado para que los más chicos disfruten de la palestra junto a sus padres en un ambiente cuidado y recreativo. Tras un almuerzo a la canasta que sirvió como punto de encuentro y camaradería entre los presentes, la actividad se reanudó por la tarde con una nueva instancia de capacitación en seguridad, dando paso luego al momento exclusivo para la escalada de adultos.

 

 

 

La organización del evento estuvo a cargo de los responsables del espacio, quienes destacaron la excelente respuesta y el entusiasmo de la comunidad en este regreso a las actividades del muro. Con una gran participación en ambas franjas horarias, el encuentro reafirmó el crecimiento de la disciplina en la localidad y dejó abierta la invitación para las próximas citas que formarán parte del calendario deportivo anual en el Polideportivo.

 

 

 

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