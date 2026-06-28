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28 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: Así estará el tiempo durante la jornada del domingo 28 de junio

De acuerdo al reporte meteorológico, la temperatura oscilará entre los 2 y los 6 grados. El viento predominará del sector noroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 48 kilómetros por hora.
Por Redacción Red43

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Las condiciones meteorológicas para la jornada de este domingo en la ciudad de Esquel anticipan un día marcado por el ambiente frío, cielo con nubosidad variable y presencia de viento moderado, de acuerdo con los datos del reporte oficial.

 

Durante las primeras horas de la madrugada, el termómetro registrará valores bajos. A las 02:00 se anticipa una temperatura de 2°C con una sensación térmica de 0°C bajo condiciones de cielo parcialmente nuboso y vientos del noroeste de entre 6 y 26 km/h. Hacia las 05:00, el cielo pasará a estar cubierto con una temperatura de 3°C, sensación térmica de 2°C y vientos del noroeste de 6 a 30 km/h. A las 08:00 de la mañana, el ambiente continuará parcialmente nuboso con una temperatura de 4°C, sensación térmica de 2°C y vientos provenientes del oeste corriendo a velocidades de entre 11 y 43 km/h.

 

Para la franja del mediodía y las primeras horas de la tarde, la situación mantendrá parámetros similares. A las 11:00 se prevé una temperatura de 4°C, sensación térmica de 2°C y vientos del noroeste de 10 a 40 km/h con un cielo parcialmente nuboso. El momento de mayor temperatura se registrará entre las 14:00 y las 17:00, franja en la que el termómetro alcanzará una máxima de 6°C con cielo parcialmente nuboso. A las 14:00 la sensación térmica será de 3°C con los vientos más intensos de la jornada, llegando a los 15 a 48 km/h, mientras que a las 17:00 la sensación térmica se ubicará en 4°C con vientos del noroeste de 11 a 44 km/h. En cuanto al índice de radiación ultravioleta, se mantendrá en nivel 0 bajo casi todo el día, subiendo levemente a nivel 1 bajo a las 14:00.

 

Hacia el cierre de la jornada dominical, las temperaturas volverán a descender de forma gradual en el ejido urbano. A las 20:00 se espera que el termómetro baje a los 3°C con una sensación térmica de 2°C, cielo parcialmente nuboso y vientos del noroeste oscilando entre los 6 y 30 km/h. Finalmente, a las 23:00 la temperatura se posicionará en los 2°C con una sensación térmica de 1°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso y vientos del noroeste que soplarán a una velocidad de entre 6 y 25 km/h, cerrando un fin de semana netamente invernal en la cordillera.

 

T.B

 

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