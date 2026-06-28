Esquel: Así estará el tiempo durante la jornada del domingo 28 de junio

Las condiciones meteorológicas para la jornada de este domingo en la ciudad de Esquel anticipan un día marcado por el ambiente frío, cielo con nubosidad variable y presencia de viento moderado, de acuerdo con los datos del reporte oficial.

Durante las primeras horas de la madrugada, el termómetro registrará valores bajos. A las 02:00 se anticipa una temperatura de 2°C con una sensación térmica de 0°C bajo condiciones de cielo parcialmente nuboso y vientos del noroeste de entre 6 y 26 km/h. Hacia las 05:00, el cielo pasará a estar cubierto con una temperatura de 3°C, sensación térmica de 2°C y vientos del noroeste de 6 a 30 km/h. A las 08:00 de la mañana, el ambiente continuará parcialmente nuboso con una temperatura de 4°C, sensación térmica de 2°C y vientos provenientes del oeste corriendo a velocidades de entre 11 y 43 km/h.

Para la franja del mediodía y las primeras horas de la tarde, la situación mantendrá parámetros similares. A las 11:00 se prevé una temperatura de 4°C, sensación térmica de 2°C y vientos del noroeste de 10 a 40 km/h con un cielo parcialmente nuboso. El momento de mayor temperatura se registrará entre las 14:00 y las 17:00, franja en la que el termómetro alcanzará una máxima de 6°C con cielo parcialmente nuboso. A las 14:00 la sensación térmica será de 3°C con los vientos más intensos de la jornada, llegando a los 15 a 48 km/h, mientras que a las 17:00 la sensación térmica se ubicará en 4°C con vientos del noroeste de 11 a 44 km/h. En cuanto al índice de radiación ultravioleta, se mantendrá en nivel 0 bajo casi todo el día, subiendo levemente a nivel 1 bajo a las 14:00.

Hacia el cierre de la jornada dominical, las temperaturas volverán a descender de forma gradual en el ejido urbano. A las 20:00 se espera que el termómetro baje a los 3°C con una sensación térmica de 2°C, cielo parcialmente nuboso y vientos del noroeste oscilando entre los 6 y 30 km/h. Finalmente, a las 23:00 la temperatura se posicionará en los 2°C con una sensación térmica de 1°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso y vientos del noroeste que soplarán a una velocidad de entre 6 y 25 km/h, cerrando un fin de semana netamente invernal en la cordillera.

T.B