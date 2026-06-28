Tallarines caseros: el truco de una experta de Esquel para que no se peguen

Llega el domingo y en las mesas argentinas se despierta el ritual de los fideos caseros. Para acompañar esta tradición, Red43 estrena hoy una nueva sección gastronómica dominical que pondrá en valor el conocimiento de los productores y emprendedores de Esquel, quienes compartirán sus recetas y mejores trucos culinarios para incorporar en los hogares.

La encargada de inaugurar este espacio es Jimena Peláez, dueña y creadora de Tobiano Pastas, un emprendimiento local que este año celebra su 5° aniversario en la ciudad dedicándose a la elaboración de pastas frescas y rellenas. Pueden encontrar sus producciones en las redes sociales y encargar sus tradicionales elaboraciones con marca personal.

Para esta primera ocasión, Jime nos propone volver a lo natural y despojarse de los conservantes, aditivos y colorantes de las pastas compradas, demostrando que en solo cinco minutos de preparación es posible lograr un plato exquisito con apenas dos ingredientes que habitualmente están en cualquier cocina. "Básicamente yo me dedico a la producción y elaboración de pastas rellenas, pastas frescas acá en la ciudad. Así que el día de hoy, como es domingo, y los domingos es muy de la costumbre argentina hacer asado o hacer pastas, quédate conmigo que te voy a estar enseñando a hacer unos ricos tallarines caseros al huevo", anunció con entusiasmo al dar la bienvenida a este nuevo ciclo.

La receta rinde para una buena porción familiar y requiere de 500 gramos de harina 0000 y 5 huevos, manteniendo la proporción matemática de un huevo cada 100 gramos de harina. El secreto principal de esta preparación radica en la técnica del amasado y en lograr una masa con muy baja hidratación. Jimena derriba el mito de las masas blandas y detalla que la consistencia debe ser más bien dura y seca para evitar el clásico problema hogareño de tener que colgar los fideos en palos para que se sequen o de inundar la mesa con harina extra. "Vas a notar y vas a decir, uy, esta masa está re dura, pero es como tiene que ser la masa de los fideos. De esta manera, vas a lograr una masa seca, que no se te va a pegar un fideo, y yo te lo firmo acá, que no se te va a pegar un fideo", aseguró la cocinera. Además, destacó otra gran ventaja de esta técnica: "Al ser una pasta con menos humedad en su masa, lo que va a lograr es que te dure más en la heladera. La podés hacer hoy domingo, y capaz que hasta el jueves te podés llegar a durar tranquilamente sin que se te pegue un solo fideo".

El proceso comienza volcando la harina sobre la mesa y armando un aro de contención bien cerrado para evitar que los líquidos se esparzan por los costados. En el centro se van incorporando los huevos uno a uno. Con la ayuda de un tenedor, se baten los huevos en el centro y se empieza a sumar la harina de a poco desde los bordes internos. Una vez concentrada, se continúa la unión de afuera hacia adentro utilizando la base de la palma de la mano, ejerciendo presión con el peso del cuerpo.

Una vez que la masa absorbió la totalidad de la harina, llega el segundo factor indispensable: el descanso. La preparación debe envolverse en papel film y dejarse reposar durante 30 minutos, tiempo tras el cual se vuelve notablemente más blanda y manejable. Para el estirado, se toma una porción y se busca darle forma de rectángulo mediante dobleces sucesivos, un proceso que puede realizarse tanto con palote como con la tradicional máquina Pastalinda. Durante este paso no se requiere agregar harina extra sobre la superficie ya que la masa posee la humedad justa. Finalmente, cuando se alcanza el grosor deseado, el corte de los tallarines puede hacerse con los rodillos de la máquina o directamente a cuchillo. Y a disfrutar de unos fideos al huevo caseros y en familia!

Desde Red43 agradecemos a Jimena por su excelente predisposición, su calidez para inaugurar este espacio y por compartir de manera tan clara los secretos de su oficio para que todos puedan disfrutar de una rica pasta artesanal en sus hogares.

EBW