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28 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Impactante vuelco en la esquina de Franzó y Avellaneda

El siniestro vial ocurrió pasadas las 5 de la mañana de este domingo en Esquel. Un Chevrolet Aveo quedó de costado en la calzada y su conductor logró salir arrastrándose por sus propios medios. 
Por Redacción Red43

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Un fuerte accidente vehicular se registró durante la madrugada de hoy domingo, alrededor de pasadas las 5 de la mañana, en la intersección de las calles Dr. Franzó y Avellaneda, en la ciudad de Esquel. Por razones que aún se intentan establecer, un Chevrolet Aveo terminó volcando y quedó tendido sobre su lateral derecho en medio de la vía pública.

 

 

 

Al momento del siniestro, el conductor viajaba en solitario. A pesar de la espectacularidad del impacto y del horario del hecho, el hombre logró salir arrastrándose del habitáculo por su cuenta y, según los primeros reportes, no presentaba heridas de gravedad.

 

 

 

En el lugar intervino el personal de la Policía del Chubut para realizar las actuaciones pertinentes y resguardar la zona del accidente. Hasta el momento se desconocen los motivos que originaron que el automovilista perdiera el control del rodado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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