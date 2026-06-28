Esquel se vistió de celeste y blanco tras el gran triunfo de la Selección

El centro de Esquel se transformó en el epicentro de una verdadera fiesta popular anoche, luego de que la Selección Argentina se impusiera por 3 a 1 ante Jordania. Sin importar las bajas temperaturas ni el horario, una multitud de vecinos se volcó a las calles principales para celebrar en familia un triunfo que alimenta la ilusión de todo el país.

Banderas celestes y blancas flameando en cada esquina, el sonar de trompetas y cornetas, y el humo de las bengalas recrearon el ambiente de una auténtica tribuna de cancha en plena avenida. La mística futbolera unió a grandes y chicos que cantaron y saltaron abrazados durante horas, compartiendo una emoción desbordante que se prolongó pasadas las 2 de la mañana. Al ser consultados por el horario del festejo, la respuesta generalizada de los vecinos fue contundente: "No importa la hora para festejar".

El encuentro comenzó a las 23 horas, lo que obligó a los más pequeños a hacer un esfuerzo extra para no perderse ningún detalle. Un niño que se encontraba en el lugar nos relató que lo vio por su tele y aguantó despierto para ver el partido completo antes de salir a la calle.

La trastienda del encuentro también se vivió con el clásico folklore nacional, donde el optimismo y la fidelidad de la hinchada se hicieron notar desde el primer minuto. Otra familia que se sumó a las celebraciones en el centro de la ciudad compartió sus sensaciones sobre cómo se vivió la previa y el desarrollo del juego, destacando que vieron el partido en familia, "aguantando los trapos como siempre", sin predicciones y disfrutando el partido en vivo. Al grito de "Aguante Argentina" la gente de Esquel salió a festejar, no importó la hora, albergando la esperanza de un triunfo mundial otra vez.

EBW