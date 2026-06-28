Salud e ISSyS coordinan estrategias en el Hospital de Alta Complejidad de Trelew

Autoridades del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) y de la Secretaría de Salud del Chubut llevaron adelante una jornada de trabajo institucional en el Hospital de Alta Complejidad "María Humphreys" de Trelew, con el objetivo de fortalecer la articulación entre los principales organismos que integran el sistema sanitario provincial y avanzar en estrategias conjuntas destinadas a optimizar la atención de los afiliados de SEROS y de la comunidad chubutense.

La actividad incluyó una recorrida por las instalaciones del Hospital y una reunión de trabajo en la que se analizaron distintos aspectos vinculados a la cobertura prestacional, la demanda asistencial, los procesos de derivación y seguimiento de pacientes, así como alternativas para profundizar la coordinación institucional y mejorar la eficiencia de la gestión sanitaria.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el rol estratégico que cumple el Hospital de Alta Complejidad "María Humphreys" dentro de la red sanitaria provincial, consolidándose como un centro de referencia para prestaciones especializadas y de alta complejidad. Su desarrollo fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud, amplía el acceso a servicios de mayor complejidad dentro de la provincia y contribuye a brindar respuestas más oportunas y eficientes tanto para los afiliados de la obra social provincial SEROS como para el conjunto de la población.

En este sentido, el secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky, señaló que “la integración entre los distintos actores del sistema sanitario es fundamental para seguir fortaleciendo la red de salud, optimizar recursos y garantizar respuestas cada vez más eficientes para los chubutenses”.

Por su parte, el presidente del ISSyS, Miguel Arnaudo, destacó que “estos espacios de trabajo conjunto permiten consolidar una agenda común entre las instituciones, orientada a mejorar la calidad de las prestaciones, fortalecer la cobertura de nuestros afiliados y avanzar en soluciones que impacten positivamente en todo el sistema sanitario provincial”.

Planificación coordinada

Asimismo, durante la reunión se acordó continuar profundizando el trabajo de los equipos técnicos de ambas instituciones para optimizar los procesos prestacionales, mejorar los mecanismos de articulación y avanzar en una planificación sanitaria coordinada que permita responder de manera más eficiente a las demandas actuales y futuras.

Acompañando al secretario de Salud de la provincia estuvieron el subsecretario de Administración Financiera, Nicolás Jasín; el director del Hospital de Alta Complejidad María Humphreys, Paulo Taurelli; y el director asociado de Maternidad e Infancia, Matías Mendelevich.

En tanto que en representación del ISSyS estuvieron presentes junto al presidente del organismo, la vocal por el Poder Ejecutivo, Guadalupe Rodrigo; el gerente general, Marcos Martínez; y la directora médica de SEROS, Paula Griffiths.

La jornada reafirmó el compromiso de ambas instituciones de continuar fortaleciendo la cooperación y el trabajo articulado para consolidar un sistema de salud más integrado, eficiente y centrado en las necesidades de los ciudadanos de Chubut.

T.B