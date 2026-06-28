Estado de las rutas: informan el parte matutino para la zona noroeste de Chubut

El primer parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional detalla que la Ruta N° 40 en el tramo Esquel - Epuyén - acceso a Lago Puelo - acceso a El Bolsón presenta calzada normal, aunque se encuentra húmeda por riego con sal en algunos sectores. Asimismo, las banquinas están húmedas en diversos tramos.

Se advierte a los conductores la presencia de animales sueltos en la zona y condiciones de viento, por lo que equipos de Vialidad Nacional se encuentran realizando recorridos preventivos. Desde el organismo solicitaron transitar con extrema precaución.

EBW