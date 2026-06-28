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28 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Estado de las rutas: informan el parte matutino para la zona noroeste de Chubut

Vialidad Nacional emitió el primer reporte vial de este domingo en el marco del Plan Invernal, detallando las condiciones de circulación para el tramo de la Ruta Nacional N° 40 que conecta Esquel con el límite interprovincial. 
Por Redacción Red43

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El primer parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional detalla que la Ruta N° 40 en el tramo Esquel - Epuyén - acceso a Lago Puelo - acceso a El Bolsón presenta calzada normal, aunque se encuentra húmeda por riego con sal en algunos sectores. Asimismo, las banquinas están húmedas en diversos tramos.

 

Se advierte a los conductores la presencia de animales sueltos en la zona y condiciones de viento, por lo que equipos de Vialidad Nacional se encuentran realizando recorridos preventivos. Desde el organismo solicitaron transitar con extrema precaución. 

 

 

 

 

 

 

 

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