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Por Redacción Red43

Si entrás a El Bolsón, desde agosto estos descuidos pueden salirte muy caros

El período de prueba terminó y desde el 1° de agosto las cámaras inteligentes comenzarán a multar. Mirá qué infracciones detectarán y cómo funcionará el sistema.
Por Redacción Red43

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A partir de este 1° de agosto, los dispositivos electrónicos inteligentes de control de tránsito ubicados en el acceso norte de El Bolsón dejarán de cumplir una función exclusivamente informativa y comenzarán a generar multas para quienes incumplan las normas de tránsito.

 

La medida fue confirmada por la Municipalidad de El Bolsón, a través del Juzgado de Faltas, luego de un período de seis meses en el que el sistema funcionó con fines estadísticos y de concientización.

 

Qué infracciones detectarán las cámaras

Los equipos están preparados para registrar distintas conductas consideradas de riesgo durante la conducción.

 

 

Entre las infracciones que comenzarán a sancionarse se encuentran:

 

  • Uso del teléfono celular mientras se conduce.
  • Falta de cinturón de seguridad.
  • Traslado de menores en el asiento delantero.
  • Otras infracciones vinculadas al incumplimiento de las normas de tránsito.
 

Qué ocurrió durante el período de prueba

Según informó el municipio, los seis meses de funcionamiento permitieron detectar un importante nivel de incumplimiento de las normas viales.

 

Uno de los datos que más llamó la atención fue la cantidad de conductores que utilizaban el teléfono celular mientras manejaban, una de las faltas registradas con mayor frecuencia por el sistema.

 

 

Desde agosto las infracciones tendrán sanción

Con el inicio de esta nueva etapa, las infracciones registradas por las cámaras ya no tendrán únicamente un fin estadístico, sino que derivarán en las sanciones correspondientes.

 

Desde el municipio señalaron que la implementación busca reducir conductas de riesgo, prevenir siniestros viales y fomentar una conducción más responsable en uno de los principales accesos a la ciudad.

 

 

O.P.

 

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