“Superamos ampliamente las expectativas”: el módulo del GIRSU Esquel quedó finalizado antes de lo previsto

La obra de ampliación del módulo del GIRSU Esquel quedó finalizada y desde la gestión municipal destacaron el ritmo de ejecución alcanzado. Según explicaron desde el área, los trabajos concluyeron en cinco meses, cuando el plazo previsto inicialmente era de nueve.

La gerente del GIRSU Esquel, Mariana López Rey, destacó la importancia del proyecto y agradeció el acompañamiento del Municipio para llevar adelante una infraestructura considerada necesaria para la ciudad.

“Estamos con la obra finalizada, quedan las últimas tareas. La verdad que una ejecución superó lo previsto en cuanto a ritmo y en cuanto a ejecución”, expresó López Rey.

En ese sentido, remarcó la importancia de la decisión de destinar fondos municipales para concretar los trabajos. “Es una obra sumamente importante. En principio agradecerle al intendente por destinar los fondos, por trabajar y por entender que era una obra que Esquel necesitaba, por brindar el apoyo a toda la gestión de residuos”, señaló.

Además, explicó que se trató de una obra que requirió planificación y esfuerzo financiero. “Logramos ejecutarla con fondos propios, eso no es un detalle menor, es una obra de un costo muy alto. Y bueno, requirió trabajo para poder llegar a juntar el dinero y poder ejecutarla”, afirmó.

Una capacidad proyectada para los próximos años

Por su parte, el ingeniero Daniel Beloqui brindó detalles técnicos sobre la nueva infraestructura y confirmó que actualmente la obra se encuentra completamente terminada.

“Hoy estamos al 100%, está totalmente terminada. Estamos haciendo, como decía Mariana, ya los detalles finales de limpieza, el retiro de elementos que ya no se van a usar”, explicó.

El profesional destacó además que el avance de la obra estuvo por encima de los tiempos esperados. “El plazo de obra que teníamos era de 9 meses y estamos terminando la obra en 5 meses y unos días”, indicó.

Respecto a la capacidad del nuevo módulo, Beloqui explicó que permitirá contener aproximadamente 45.000 metros cúbicos de residuos. “No es en kilos, sino en volumen. Aproximadamente son 45.000 metros cúbicos de residuos”, detalló.

Según explicó, el período de diseño de la obra contempla cinco años de funcionamiento, aunque aclaró que ese tiempo dependerá del comportamiento de la comunidad y de la gestión del sistema.

“Va a depender de cómo nos comportemos como ciudadanos separando el domicilio y de cómo se gestiona la planta acá para hacer que ese periodo de diseño o la capacidad máxima se alcance en esos 5 años o más, si es posible”, sostuvo.

Desde el GIRSU señalaron que, una vez finalizadas las tareas complementarias, la puesta en funcionamiento del nuevo módulo dependerá de la planificación de la gerencia del sistema de gestión de residuos.

MA