¿Quiénes buscan el pase a octavos y dónde ver los últimos cruces de 16avos de la Copa Ciudad de Esquel?

La Copa Ciudad de Esquel 2026 "Banco del Chubut" tendrá este domingo una jornada clave con la disputa de los últimos cuatro partidos correspondientes a los 16avos de final. Los encuentros se desarrollarán en la cancha de Belgrano y definirán a los equipos que completarán el cuadro de octavos de final.

El certamen continúa avanzando con una gran convocatoria y reúne a equipos de la Liga del Oeste, la Liga Independiente y la Liga de Veteranos de Esquel, además de contar con la participación de conjuntos de localidades vecinas de la cordillera.

Luego de los primeros ocho cruces de la instancia, ya son varios los equipos que aseguraron su lugar en la próxima fase. Transporte Rolando, Selección +41, La Unión, Aurinegro, San Martín, 28 de Junio, Estación y La Costa lograron superar sus respectivos encuentros y esperan por los nuevos clasificados.

La jornada del domingo comenzará a las 13:30 con el partido entre Juventud Unida de Futaleufú y El Porvenir de Palena, dos equipos de localidades vecinas que forman parte de esta edición de la Copa Ciudad de Esquel.

Luego, a las 15:00, será el turno de Deportivo Entre Amigos frente a Deportivo 133. Más tarde, a las 16:30, Belgrano se medirá ante Centro Ceferino, mientras que el cierre de la jornada llegará a las 18:00 con el encuentro entre Belgrano Veteranos e Independiente.

Todos los partidos tendrán lugar en la cancha de Belgrano y serán transmitidos por Austral Digital Studio a través de YouTube, permitiendo que los seguidores del fútbol regional puedan acompañar la definición de los últimos lugares rumbo a los octavos de final.

La Copa Ciudad de Esquel continúa consolidándose como una competencia que reúne a clubes de diferentes ligas y localidades, fortaleciendo el vínculo deportivo entre Esquel y toda la región cordillerana.



MA