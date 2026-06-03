Esquel: Cáritas registra un aumento histórico en la demanda de asistencia

La situación social en Esquel atraviesa un momento crítico debido a un incremento sostenido en la demanda de ayuda que ha superado todos los registros previos de la institución. Actualmente, solo en la localidad, Cáritas asiste a más de 1.200 personas con alimentos, una cifra que marca un "techo histórico" superado, ya que anteriormente, en temporada baja, el promedio se situaba en torno a las 800 personas.

Este fenómeno se manifiesta con una dinámica preocupante, ya que la demanda aumenta "semana a semana" y constantemente se suman familias nuevas. Como explican desde la organización, anteriormente este flujo de nuevos pedidos se procesaba de forma mensual durante la temporada baja, pero hoy la realidad ha cambiado drásticamente. Además, advierten que la situación podría agravarse, dado que "históricamente son dos momentos de baja, enero y julio, y todavía no llegamos y ya rompimos nuestro techo histórico".

La crisis alcanza a perfiles diversos dentro de la comunidad. Según relatan desde la entidad, hay familias a las que se les brinda acompañamiento constante, pero también existen casos de personas que solicitan asistencia por primera vez porque "no les alcanza" y, en algún momento del mes, necesitan complementar sus ingresos o han perdido su fuente laboral. Este trabajo, cabe destacar, se extiende como jurisdicción a los cinco departamentos del noroeste de la provincia del Chubut, donde la necesidad alimentaria es sumamente importante.

Ante esta coyuntura, la entidad ha diversificado sus líneas de acción. En el ámbito educativo, la organización responde a una demanda persistente de becas y kits escolares, además de proporcionar útiles, ropa y guardapolvos para asegurar que los niños puedan continuar su escolaridad. Asimismo, Cáritas busca fortalecer la autonomía de los asistentes a través de alternativas de promoción humana, enfocándose en "capacitarnos para el trabajo" y buscar herramientas que permitan a las familias "salir del sistema de asistencia". En paralelo, la institución mantiene su respuesta ante situaciones de emergencia, enfocándose en las tareas de recuperación y en el trabajo preventivo mientras "nos preparamos para lo que puede llegar a venir este verano".

Frente a este escenario, desde la organización realizan un llamado urgente a la solidaridad comunitaria para colaborar con la colecta anual. Destacan que, si bien reconocen que "todo es poco", el aporte de cada vecino resulta fundamental, ya que, como afirman sus referentes, "un pesito, dos pesitos, ayuda muchísimo" para sostener los procesos de acompañamiento a quienes más lo necesitan.









M.G