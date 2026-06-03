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03 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Reactivan la construcción de 20 viviendas en Tecka tras un acuerdo municipal

Cáritas y la Municipalidad formalizaron el traspaso de la obra para asegurar su finalización. Las familias continuarán con la metodología de autoconstrucción, apoyadas por profesionales y el gobierno local.
Por Redacción Red43

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Luego de un periodo de incertidumbre tras la interrupción del financiamiento, las familias del proyecto habitacional en Tecka recibieron una noticia alentadora: se ha formalizado el traspaso de la obra a la órbita municipal, garantizando la continuidad de los trabajos. "En el día de ayer terminamos de firmar la documentación donde volvemos a pasar la obra a la Municipalidad de Tecka", confirmaron desde Cáritas Prelatura Esquel, subrayando que este paso legal era fundamental "por una cuestión de legalidad y de transparencia".

 

El complejo, ubicado sobre la calle San Martín, consta de 20 viviendas que presentan distintos grados de avance. Según detallaron desde la organización, algunas unidades se encuentran techadas y con revoques internos y externos, mientras que otras aún esperan esa etapa. En total, se estima un progreso general de entre el 60% y el 65%.

 

La esencia del proyecto se mantiene intacta: las familias seguirán construyendo sus propias viviendas. "Las viviendas se van a terminar, van a seguir con la misma metodología que veníamos trabajando: las familias construyendo su propia vivienda", explicaron. Este esquema de trabajo fue posible gracias al compromiso incondicional de los profesionales a cargo, quienes "estaban trabajando voluntariamente, igual que las familias, mano a mano, guiándolos en la construcción".

 

A pesar de la reactivación, el camino hacia la entrega de las casas aún presenta retos significativos. Aunque existe un stock de materiales remanente, la institución advirtió que "no va a ser suficiente" para concluir la obra en su totalidad. El mayor desafío radica en los costos de los detalles finales, tales como la instalación de gas, electricidad, pisos y aberturas, que "son muy caros".

 

Por ello, la articulación con el gobierno local es clave. Desde la organización destacaron la voluntad del intendente de Tecka, quien "desde el primer momento manifestó la voluntad de acompañar este tipo de proyectos". Si bien el municipio se hace cargo de la obra, se prevé una gestión conjunta con el gobierno provincial para asegurar el financiamiento necesario.

 

Finalmente, desde Cáritas reafirmaron su compromiso de seguir acompañando a los vecinos hasta la entrega de las llaves: "Ahí vamos a estar tratando de estar al lado de las familias siempre, esperando ese momento que se les pueda entregar la vivienda". El proyecto no solo busca entregar techos, sino consolidar un barrio con infraestructura completa, ya que el sector donde se emplazan las unidades cuenta con servicios conectados y calles adoquinadas.




M.G

 

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